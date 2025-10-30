Ιστορική επίσκεψη ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει στην Τουρκία ο Πάπας Λέων ο 14ος, ο πνευματικός ηγέτης των Καθολικών, ο οποίος στις 29 Νοεμβρίου θα τελέσει μεγαλειώδη λειτουργία στο στάδιο Volkswagen Arena της Κωνσταντινούπολης, παρουσία χιλιάδων πιστών, όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι η λειτουργία, που θα μεταδοθεί διεθνώς, θεωρείται το αποκορύφωμα της τετραήμερης επίσκεψής του (27–30 Νοεμβρίου) και θα στείλει μήνυμα ενότητας, ειρήνης και διαλόγου μεταξύ των θρησκειών. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, στην τελετή θα παραστούν εκπρόσωποι της καθολικής και προτεσταντικής εκκλησίας, καθώς και μέλη των χριστιανικών κοινοτήτων της Τουρκίας.

Από την Άγκυρα στο Φανάρι και τη Νίκαια

Το ταξίδι του Πάπα θα ξεκινήσει από την Άγκυρα, όπου θα έχει επαφές με την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου θα πραγματοποιήσει σειρά θρησκευτικών και διαθρησκειακών συναντήσεων.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Πόλη, ο Πάπας Λέων θα επισκεφθεί το ιστορικό Τζαμί του Σουλταναχμέτ, ενώ αναμένεται να έχει και συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι. Η συζήτηση των δύο ηγετών θα επικεντρωθεί σε θέματα διαλόγου, ειρήνης, περιβαλλοντικής προστασίας και χριστιανικής ενότητας.

Η επίσκεψη θα κορυφωθεί με τη μετάβασή του στη Νίκαια (Ιζνίκ), όπου ο Πάπας θα συμμετάσχει στις εκδηλώσεις για τα 1.700 χρόνια από τη σύγκληση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου — μιας από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του Χριστιανισμού, που καθόρισε τα θεμέλια του χριστιανικού δόγματος.

Με το ταξίδι αυτό, ο Πάπας Λέων ΙΔ’ θα γίνει ο πέμπτος Πάπας που επισκέπτεται την Τουρκία, μετά τους Παύλο ΣΤ’ (1967), Ιωάννη Παύλο Β’ (1979), Βενέδικτο ΙΣΤ’ (2006) και Φραγκίσκο (2014).

Η Άγκυρα χαρακτηρίζει την επίσκεψη «σημαντικό βήμα για την προώθηση του αλληλοσεβασμού και της θρησκευτικής ανεκτικότητας», ενώ το Βατικανό την εντάσσει στο πλαίσιο των προσπαθειών για ενίσχυση του διαλόγου Ανατολής και Δύσης.

ΚΥΠΕ