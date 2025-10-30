Ένοχος κρίθηκε την Πέμπτη από ισπανικό δικαστήριο ένας 40χρονος Πακιστανός, για τη δολοφονία δύο ηλικιωμένων γυναικών και του ανάπηρου αδελφού τους. Τα θύματα φέρονται να είχαν δανειστεί από τον δράστη μεγάλα χρηματικά ποσά, μετά το ότι έπεσαν θύματα «ερωτικής απάτης» μέσω Διαδικτύου.

Οι ένορκοι καταδίκασαν τον Ντιλαουάρ Χουσάιν έπειτα από δίκη που διήρκεσε μία εβδομάδα. Η ποινή του θα ανακοινωθεί εντός των επόμενων ημερών, ενώ η εισαγγελία έχει ζητήσει να του επιβληθεί κάθειρξη 36 ετών.

Τα θύματα ήταν η Αμέλια, 67 ετών, η Άντζελες, 74 ετών, και ο Χοσέ Γκουτιέρες Αγιούσο, 77 ετών.

Ο Χουσάιν ομολόγησε ότι σκότωσε τις δύο αδελφές και τον ανάπηρο αδελφό τους στη Μοράτα δε Ταχούνια, κοντά στη Μαδρίτη, τον Δεκέμβριο του 2023.

Παραδόθηκε μόνος του στην αστυνομία έναν μήνα αργότερα, όταν ανακαλύφθηκαν τα πτώματα.

Τα θύματα ήταν εν μέρει απανθρακωμένα και, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, είχαν ξυλοκοπηθεί μέχρι θανάτου με σιδηρολοστό.

Τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν εκείνη την εποχή ότι η τριπλή ανθρωποκτονία συνδεόταν με μια ερωτική απάτη που οδήγησε τις δύο αδελφές να ζητήσουν δανεικά από τον Χουσάειν.

Γείτονες των θυμάτων αποκάλυψαν ότι οι δύο γυναίκες διατηρούσαν διαδικτυακή σχέση εξ αποστάσεως με δύο πρόσωπα που παρουσιάζονταν ως Αμερικανοί στρατιωτικοί. Ο ένας μάλιστα χρησιμοποιούσε τη φωτογραφία του… Γουέσλι Κλαρκ, πρώην ανώτατου στρατιωτικού διοικητή του ΝΑΤΟ.

Ο ένας από τους απατεώνες τις έκανε να πιστέψουν ότι ο άλλος πέθανε και χρειαζόταν χρήματα για να κινήσει τις διαδικασίες ώστε εκείνες να κληρονομήσουν την περιουσία του, ύψους πολλών εκατομμυρίων ευρώ. Οι γυναίκες άρχισαν να χρεώνονται, αρχικά παίρνοντας χρήματα από τους γείτονες. Ο Χουσάιν, που ήταν ενοικιαστής τους, τους δάνεισε τουλάχιστον 50.000 ευρώ.

Στις αρχές του 2023 η μία από τις αδελφές δέχτηκε μια πρώτη επίθεση, επειδή αδυνατούσαν να αποπληρώσουν το ποσό. Τότε, ο Χουσάιν την χτύπησε στο κεφάλι με βαριοπούλα. Καταδικάστηκε σε φυλάκιση δύο ετών αλλά αφέθηκε ελεύθερος με αναστολή τον Σεπτέμβριο του 2023, καθώς μέχρι τότε είχε λευκό ποινικό μητρώο.

Τον Φεβρουάριο του 2024, ενώ ήταν ήδη κρατούμενος σε φυλακή της Μαδρίτης για την τριπλή ανθρωποκτονία, κατηγορήθηκε για έναν τέταρτο φόνο, του Βούλγαρου συγκρατούμενού του. Θα δικαστεί για αυτήν την υπόθεση ξεχωριστά.

