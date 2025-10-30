Αμερικανοί αξιωματούχοι πραγματοποιούν συνομιλίες με σειρά χωρών σχετικά με τη δημιουργία και ανάπτυξη διεθνούς δύναμης στη Γάζα, καθώς η κατάρρευση της εκεχειρίας την περασμένη Τρίτη ανέδειξε την εύθραυστη φύση της ειρήνης στην περιοχή.

Σύμφωνα με το Axios, που επικαλείται τρεις πηγές με γνώση των συζητήσεων, η Ουάσιγκτον σχεδιάζει να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ωστόσο, η προτεινόμενη Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF), που περιλαμβάνεται στο σχέδιο του προέδρου Τραμπ, εγείρει κρίσιμα ερωτήματα για το Ισραήλ, τη Χαμάς και τα κράτη που εξετάζουν τη συμμετοχή τους με αποστολή στρατευμάτων.

Το σχέδιο των ΗΠΑ

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ΗΠΑ αναλαμβάνει τη σύνταξη του σχεδίου για τη διεθνή δύναμη που περιλαμβάνει μια νέα παλαιστινιακή αστυνομική δύναμη — η οποία θα εκπαιδευτεί και θα ελεγχθεί από τις ΗΠΑ, την Αίγυπτο και την Ιορδανία, με παράλληλα στρατεύματα από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν δείξει προθυμία να συνεισφέρουν στρατεύματα, ανέφεραν οι πηγές. Άλλες εξέφρασαν την ανησυχία τους στις ΗΠΑ, δεδομένης της χαοτικής κατάστασης ασφαλείας στη Γάζα.

«Εάν δεν έχουμε αξιόπιστη ασφάλεια και διακυβέρνηση στη Γάζα στην οποία θα συμφωνήσουν οι Ισραηλινοί, θα βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου το Ισραήλ θα επιτίθεται συνεχώς», δήλωσε μια πηγή που εμπλέκεται στον σχεδιασμό.

Η δύναμη αναμένεται να επικεντρωθεί στην ασφάλεια των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο και στην πρόληψη του λαθρεμπορίου όπλων.

Ωστόσο, όλα αυτά εξαρτώνται από το αν η Χαμάς συμφωνήσει να παραδώσει την εξουσία της και τουλάχιστον μέρος των όπλων της.

Κάποιοι στη δεξιά πλευρά του Ισραήλ και των ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η ομάδα δεν θα το κάνει ποτέ οικειοθελώς, επομένως το Ισραήλ αναπόφευκτα θα πρέπει να ξαναρχίσει τον πόλεμο. Οι μαζικές και φονικές ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές σε απάντηση σε μια φερόμενη επίθεση της Χαμάς στη Ράφα την Τρίτη έκαναν να φαίνεται το ενδεχόμενο αυτό, ακόμη πιο πιθανό.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επιθυμούν απεγνωσμένα να αποφύγουν την επανέναρξη του πολέμου και βλέπουν την ISF ως βασική προϋπόθεση η οποία ωστόσο δεν μπορεί γίνει βιαστικά.

«Είναι καλύτερο να κινηθούμε αργά και να το κάνουμε σωστά, επειδή δεν θα έχουμε δεύτερη ευκαιρία», δήλωσε στο Axios ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Στις συνομιλίες Γουίτκοφ, Κούσνερ και Βάνς

Η ISF ήταν βασικό θέμα συζήτησης στις συναντήσεις που είχαν με ανώτερους ισραηλινούς στρατιωτικούς αξιωματούχων οι απεσταλμένοι του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, ο αντιπρόεδρος Βανς και ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επισκέψεών τους στο Ισραήλ, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά παρουσίασε τις ιδέες της σχετικά με το μέγεθος της δύναμης, ενώ οι Ισραηλινοί τόνισαν ότι το μέγεθος έχει πολύ λιγότερη σημασία από τη νομιμότητά της απέναντι στον τοπικό πληθυσμό και την προθυμία της να πολεμήσει και να σκοτώσει αν χρειαστεί.

«Οι Ισραηλινοί είναι νευρικοί και σκεπτικοί επειδή δεν έχουν πλέον τον έλεγχο. «Ας δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες και ας δούμε αν η Χαμάς είναι σοβαρή ή όχι”», δήλωσε πως απάντησε ένας από τους Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο ρόλος της Τουρκίας και οι αντιστάσεις του Ισραήλ

Λίγες χώρες είναι έτοιμες να στείλουν τα στρατεύματά τους για να πολεμήσουν τη Χαμάς ή να βρεθούν σε διασταυρούμενα πυρά μεταξύ της Χαμάς και αντίπαλων ομάδων.

«Οι Τούρκοι ήταν πολύ χρήσιμοι στην επίτευξη της συμφωνίας για τη Γάζα και οι επιθέσεις του Νετανιάχου κατά της Τουρκίας ήταν πολύ αντιπαραγωγικές», δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος.

«Γνωρίζουμε τις ισραηλινές ανησυχίες και εργαζόμαστε για να δημιουργήσουμε κάτι που μπορεί να επιφέρει σταθερότητα και που και οι δύο πλευρές θα μπορούν να το αποδεκτούν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πιέζουν τη Χαμάς να συναινέσει στην ανάπτυξη της δύναμης

Ένας πρωταρχικός στόχος αυτή τη στιγμή είναι να πειστεί η Χαμάς να συμφωνήσει στην ανάπτυξη των ISF, σύμφωνα με μια πηγή που εμπλέκεται ενεργά στη διαδικασία.

«Αν μπείτε σε ένα περιβάλλον όπου η Χαμάς σας βλέπει ως κατοχική δύναμη, θα είναι δύσκολο. Αλλά αν η Χαμάς συναινέσει, η κατάσταση είναι διαφορετική», είπε η πηγή.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι ISF δεν θα χρειάζεται να διεξάγουν πόλεμο εναντίον της Χαμάς, αλλά μόνο να επιβάλλουν την ειρήνη και να απωθούν στοιχεία που προσπαθούν να παρέμβουν.

Πάντως, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι, όπως αναμενόταν, η Χαμάς χρησιμοποιεί την εκεχειρία για να ανασυγκροτήσει και να αποκαταστήσει τον έλεγχο της στη Γάζα.

Ωστόσο, οι αξιωματούχοι πρόσθεσαν ότι η τρέχουσα κατάσταση επί τόπου — με τα σύνορα με την Αίγυπτο αποκλεισμένα και το Ισραήλ να εξακολουθεί να ελέγχει τη μισή Γάζα — περιορίζει την ικανότητα της Χαμάς να επανεξοπλιστεί και να ανοικοδομηθεί.

Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν επίσης ότι η Χαμάς βρίσκεται στο πιο αδύναμο σημείο της εδώ και σχεδόν 20 χρόνια και δέχεται έντονες πιέσεις από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες να παραιτηθεί από την εξουσία της, να αφοπλιστεί και να συνεργαστεί με το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ.

Η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία ενημέρωσαν τις ΗΠΑ ότι η Χαμάς θα μπορούσε να συμφωνήσει στην ανάπτυξη των ISF, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Με βάση τις συζητήσεις με τη Χαμάς, οι μεσολαβητές πιστεύουν ότι η ομάδα θα συμφωνούσε στον έλεγχο των συνόρων από τις ISF και ενδεχομένως στη διεξαγωγή αποστολών εντός της Γάζας.

Σύμφωνα με τον ίδιο το βασικό ζήτημα είναι ότι η Χαμάς πρέπει να πιστέψει ότι οι μαχητές της θα λάβουν πραγματικά αμνηστία.

Σύμβουλοι του Τραμπ πιστεύουν ότι είναι σημαντικό να «μην δοθεί στη Χαμάς δικαιολογία για να μην το αποδεχτεί», αν και αναγνωρίζουν ότι η ομάδα μπορεί να μην συμφωνεί, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Σε ένα τέτοιο σενάριο, οι ISF θα αναπτυχθούν πρώτα στο νότιο τμήμα της Γάζας, όπου η Χαμάς δεν ελέγχει, για να επιτρέψουν τη δημιουργία μιας ασφαλούς ζώνης για την ανοικοδόμηση, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Τις επόμενες ημέρες οι αποφάσεις για την ISF

Αμερικανοί αξιωματούχοι ανέφεραν επίσης ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στη σύνταξη ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που θα στηρίζει πολιτικά και νομικά την ISF, παρέχοντας το απαραίτητο διεθνές πλαίσιο για τη συμμετοχή στρατευμάτων από τρίτες χώρες.

Το ψήφισμα, ωστόσο, δεν θα μετατρέπει την ISF σε ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, επιτρέποντας στις Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν τον έλεγχο και την επιρροή επί των επιχειρήσεων, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τη διαδικασία.

Όπως δήλωσε αξιωματούχος που εμπλέκεται στον σχεδιασμό, οι ΗΠΑ επιδιώκουν να αντλήσουν διδάγματα από τις αποτυχίες προηγούμενων ειρηνευτικών αποστολών, όπως στον Λίβανο και στο Αφγανιστάν.

«Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από τις χώρες της περιοχής να συμμετάσχουν στην ISF. Καμία δεν έχει απορρίψει το σχέδιο, όλες αναμένουν να δουν την τελική του μορφή», δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος.

Άλλη πηγή που συμμετέχει στις διαβουλεύσεις αναγνώρισε τον υψηλό βαθμό δυσπιστίας απέναντι στο σχέδιο. «Όποιος γνωρίζει την ιστορία αυτής της σύγκρουσης, δεν μπορεί να πιστεύει ότι οι πιθανότητες επιτυχίας είναι μεγάλες. Θα έπρεπε να είσαι τρελός για να μην είσαι σκεπτικιστής», είπε. «Αλλά, την ίδια στιγμή, κανείς δεν θέλει να βρεθεί απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ».

