Έξι άτομα συνελήφθησαν από την αστυνομία της Λιόν, ως ύποπτα για τη συμμετοχή τους σε ένοπλη ληστεία με χρήση εκρηκτικών και πολεμικών όπλων σε εργαστήριο εξευγενισμού χρυσού. Οι αρχές κατάφεραν να εντοπίσουν και να ανακτήσουν το σύνολο της λείας, αξίας περίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με την αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας, πέντε εργαζόμενοι της εταιρείας Laboratoires Pourquery, που αποτέλεσε τον στόχο της επίθεσης, τραυματίστηκαν ελαφρά από την έκρηξη. Τρεις από αυτούς μεταφέρθηκαν προληπτικά σε νοσοκομείο για εξετάσεις.

Η επίθεση σημειώθηκε λίγο πριν από τις 13:00 (τοπική ώρα), όταν οι δράστες, οπλισμένοι με πολεμικά όπλα, εισέβαλαν στο εργαστήριο και προκάλεσαν έκρηξη για να αποκτήσουν πρόσβαση στα πολύτιμα μέταλλα. Στη συνέχεια διέφυγαν με αυτοκίνητο, όμως αστυνομικοί της Μονάδας Έρευνας και Επέμβασης (BRI) κατάφεραν να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν στη γειτονική πόλη Βενισέ, περίπου 50 λεπτά αργότερα.

Συνελήφθη επίσης μια γυναίκα, που συμμετείχε ενεργά στη ληστεία, ανέφερε μια αστυνομική πηγή. Στην κατοχή τους βρέθηκαν τουφέκια, περίστροφα και εκρηκτικές ύλες.

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης φαίνεται η έκρηξη, όπως τη βιντεοσκόπησαν γείτονες του εργαστηρίου. Μπροστά στο κτίριο ήταν σταθμευμένο ένα λευκό ημιφορτηγό με μπλε φάρο.

Στα πλάνα διακρίνονται τρεις ένοπλοι να βγαίνουν από το κτίριο. Ο ένας φοράει κράνος και πορτοκαλί γιλέκο ενώ ένας άλλος, μασκοφόρος, τοποθετεί μια σκάλα και αρχίζει να ανεβαίνει στη μεταλλική περίφραξη του κτιρίου.

Σε άλλο βίντεο, από διαφορετική γωνία, ένας από τους δράστες που κρατά τουφέκι ανοίγει μια πόρτα στο πίσω μέρος του οχήματος και ένας συνεργός του τοποθετεί μέσα μαύρες βαλίτσες.

protothema.gr