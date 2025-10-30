Η διεθνής ανησυχία εντείνεται μετά τις τελευταίες δηλώσεις των προέδρων Βλαντιμίρ Πούτιν και Ντόναλντ Τραμπ, καθώς το ενδεχόμενο μιας επικίνδυνης κλιμάκωσης με επίκεντρο τα πυρηνικά όπλα δεν μπορεί να αποκλειστεί.

Οι «κορώνες» ισχύος και οι διακηρύξεις περί στρατηγικής υπεροχής από το Κρεμλίνο φαίνεται να ενεργοποίησαν αντανακλαστικά στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα με το CNN International, ο πρόεδρος Τραμπ έχει δώσει εντολή για την επανέναρξη των δοκιμών πυρηνικών όπλων των Ηνωμένων Πολιτειών, μια απόφαση που σηματοδοτεί ενδεχομένως την επιστροφή σε μια νέα εποχή ψυχροπολεμικού ανταγωνισμού.

Η κίνηση αυτή, εφόσον επιβεβαιωθεί, αναμένεται να ανατρέψει τη διεθνή ισορροπία αποτροπής και να πυροδοτήσει νέο κύκλο εξοπλισμών μεταξύ των μεγάλων πυρηνικών δυνάμεων, σε μια περίοδο που οι διπλωματικοί δίαυλοι φαίνεται να εξασθενούν.

«Εξαιτίας των προγραμμάτων δοκιμών άλλων χωρών, έδωσα εντολή στο υπουργείο Πολέμου να ξεκινήσει τις δοκιμές των πυρηνικών μας όπλων σε ισότιμη βάση», έγραψε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Πέμπτη (30/10).

Δεν ήταν άμεσα σαφές εάν ο Τραμπ αναφερόταν σε μια δοκιμή πυρηνικών όπλων ή σε μια δοκιμή ενός συστήματος πυρηνικών όπλων. Αργότερα ο ίδιος διευκρίνισε ότι η απόφασή του δεν είχε να κάνει με τη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκλέγοντας σε δημοσιογράφο ότι «είχε να κάνει με άλλους».

Η εντολή του Τραμπ ήρθε λίγες ώρες αφότου ο ηγέτης της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν, κατά την επίσκεψή του σε στρατιωτικό νοσοκομείο στη Μόσχα, έριξε την τελευταία του «πυρηνική βόμβα». Καθισμένος δίπλα στον αρχίατρο και μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα Ρώσων στρατιωτικών που τραυματίστηκαν στην πρώτη γραμμή του βάναυσου πολέμου στην Ουκρανία, ο Πούτιν ισχυρίστηκε ότι ένα ακόμη «ανίκητο» ρωσικό όπλο είχε δοκιμαστεί με επιτυχία.

Αυτή τη φορά ήταν το Poseidon – μια πειραματική πυρηνική υποβρύχια τορπίλη που, όπως υποδεικνύουν οι στρατιωτικοί αναλυτές, μπορεί να έχει βεληνεκές άνω των 9.650 χιλιόμετρα και η οποία, όπως αποκάλυψε ο Ρώσος ηγέτης, έκανε δοκιμαστική εκτόξευση για πρώτη φορά.

«Η ισχύς του Poseidon υπερβαίνει σημαντικά αυτή του πιο προηγμένου διηπειρωτικού βαλλιστικού πυραύλου μας», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Είναι μοναδικό στον κόσμο», πρόσθεσε, για να τονίσει στη συνέχεια η αναχαίτιση του όπλου θα ήταν «αδύνατη».

Το ρωσικό οπλοστάσιο

Ο Πούτιν ανέφερε, ακόμη, ότι ο πολυαναμενόμενος διηπειρωτικός βαλλιστικός πύραυλος Sarmat, γνωστός ως «Satan 2», θα αναπτυχθεί σύντομα. Πρόκειται για ένα σύστημα που έχει χαρακτηριστεί ως το πιο θανατηφόρο σύστημα πυρηνικών όπλων στον κόσμο.

Αυτή ήταν η δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα που ο Πούτιν καυχήθηκε για νέα όπλα μαζικής καταστροφής που είναι έτοιμα να ενταχθούν στο ήδη τρομερό πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας.

Λίγες μέρες πριν από την ανακοίνωση για το Poseidon, ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου έκανε γνωστό ότι η Ρωσία είχε δοκιμάσει με επιτυχία έναν πυρηνοκίνητο πύραυλο κρουζ, τον Burevestnik που ο στρατός της ισχυρίζεται ότι είναι ικανός να πετάει σε υποηχητικές ταχύτητες, χρησιμοποιώντας πυρηνικό καύσιμο, για σχεδόν απεριόριστο χρόνο και απόσταση.

Φυσικά, υπάρχουν σοβαρές τεχνικές αμφιβολίες σχετικά με την πρακτικότητα των όπλων που εξαρτώνται από την πυρηνική ενέργεια. Η ανάπτυξή τους, αν συμβεί ποτέ, είναι πιθανό να απέχει πολύ από όσα ανακοινώθηκαν.

Από την πλευρά του, το Κρεμλίνο χρησιμοποιεί τις πυρηνικές του βλέψεις λιγότερο ως άμεση στρατιωτική απειλή και περισσότερο ως διπλωματικό εργαλείο. Πρόκειται για έναν οικονομικά αποδοτικό και άμεσο τρόπο να τραβήξει την προσοχή των ΗΠΑ και της Δύσης γενικότερα. Απώτερος σκοπός είναι να πάρει η Μόσχα αυτό που θέλει στην Ουκρανία και να δοθεί προσοχή στην πιθανή υπαρξιακή απειλή που θα μπορούσε να πυροδοτήσει μία αρνητική εξέλιξη για τη Ρωσία.

Η συζήτηση για το αν ο Τραμπ θα προμηθεύσει ή όχι την Ουκρανία με πυραύλους Tomahawk μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι θα έθεταν σε κίνδυνο στόχους εντός και γύρω από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρωσίας, τη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη έπαιξε καθοριστικό ρόλο.

Η στάση του Λευκού Οίκου που εκνεύρισε το Κρεμλίνο

Σίγουρα, η χρονική συγκυρία των τελευταίων απειλών, καθώς η διπλωματική πρόοδος με τις Ηνωμένες Πολιτείες έχει σταματήσει, δεν ήταν τυχαία. Αλλά για το Κρεμλίνο, η απάντηση από τον Λευκό Οίκο ήταν απροσδόκητη.

Ο Τραμπ απογοητευμένος από την συνεχή άρνηση του Κρεμλίνου να τερματίσει αμέσως τον πόλεμό του στην Ουκρανία υπαινίχθηκε αρχικά την ακύρωση μιας προγραμματισμένης συνόδου κορυφής στη Βουδαπέστη με τον Πούτιν, πριν επιβάλει κυρώσεις στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας.

Ο Πούτιν απάντησε δίνοντας στο παρών σε πυρηνικές ασκήσεις, στις οποίες εκτοξεύτηκαν δοκιμαστικά πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς από ξηρά, θάλασσα και αέρα. H αντίδραση των ΗΠΑ ήταν χαλαρή.

Λίγες μέρες αργότερα ακολούθησαν οι δοκιμές πυραύλων κρουζ Burevestnik με τον Πούτιν ντυμένο με στρατιωτική στολή. Αλλά ακόμη και αυτή η κίνηση αγνοήθηκε από το Λευκό Οίκο.

Ωστόσο, η δοκιμή της πυρηνοκίνητης τορπίλης Poseidon, η οποία ενδεχομένως να είναι ικανή να προκαλέσει ραδιενεργή καταστροφή σε ολόκληρες παράκτιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών, το Κρεμλίνο μπορεί να έχει άθελά του παρασύρει τον Λευκό Οίκο στην απόφαση να επαναλάβει τις δικές του δοκιμές πυρηνικών όπλων.

Και αυτό που μπορεί να είχε σκοπό το Κρεμλίνο ως τρόπο ενίσχυσης των επιχειρημάτων του για την Ουκρανία, ενδεχομένως μας έχει βυθίσει όλους σε μια νέα, επικίνδυνη και απρόβλεπτη εποχή.

cnn.gr