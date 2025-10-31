Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «υπερασπιστούν σθεναρά τα συμφέροντά τους», απευθυνόμενος στην Κίνα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Κινέζο ομόλογό του, Ντονγκ Τζουν.
Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Θάλασσα και επισήμανε τη σημασία διατήρησης της ισορροπίας ισχύος στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε ανάρτησή του στο X.
«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν συγκρούσεις, αλλά θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται σθεναρά τα συμφέροντά τους και να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δυνατότητες στην περιοχή για να το πράξουν». ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ.