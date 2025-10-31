Ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα «υπερασπιστούν σθεναρά τα συμφέροντά τους», απευθυνόμενος στην Κίνα κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Κινέζο ομόλογό του, Ντονγκ Τζουν.

Ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ανησυχούν για τις δραστηριότητες της Κίνας στη Νότια Θάλασσα και επισήμανε τη σημασία διατήρησης της ισορροπίας ισχύος στην περιοχή του Ινδο-Ειρηνικού. Οι δηλώσεις αυτές έγιναν σε ανάρτησή του στο X.

Today, I met with China’s Minister of National Defense Admiral Dong Jun on the sidelines of the ASEAN Defense Ministers Meeting Plus. It was a good and constructive meeting. I highlighted the importance of maintaining a balance of power in the Indo-Pacific and emphasized U.S.… pic.twitter.com/CcipIBWb4b October 31, 2025

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επιδιώκουν συγκρούσεις, αλλά θα συνεχίσουν να υπερασπίζονται σθεναρά τα συμφέροντά τους και να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δυνατότητες στην περιοχή για να το πράξουν». ανέφερε ο Πιτ Χέγκσεθ.

