Σε ρυθμούς ανακαινίσεων κινείται ο Λευκός Οίκος, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά το «γκρέμισμα» της Ανατολικής Πτέρυγας, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση μιας ακόμη ανακαίνισης — αυτή τη φορά του μπάνιου Lincoln, το οποίο, όπως δήλωσε, είναι «μαρμάρινο και πολυτελές».

Ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε φωτογραφίες στο Truth Social, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα. Στην ανάρτησή του έγραψε: «Το ανακαινισμένο μπάνιο Lincoln στον Λευκό Οίκο – Πολυτελές, μαρμάρινο!».

Οι εικόνες δείχνουν έναν εντυπωσιακό χώρο με λευκό μάρμαρο, επιχρυσωμένες βρύσες και διακριτικές λεπτομέρειες πολυτέλειας, ενώ στη μία γωνία φαίνεται λευκό μπουρνούζι με τον προεδρικό αετό.