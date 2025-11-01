Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι Ουκρανοί στρατιώτες περικυκλωμένοι στην πόλη Ποκρόβσκ της ανατολικής Ουκρανίας παραδίδονται, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Ωστόσο, το Reuters ανέφερε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες από το πεδίο των συγκρούσεων.

Το Ποκρόβσκ, μια στρατηγικής σημασίας πόλη της περιφέρειας Ντονέτσκ, βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο επίκεντρο σφοδρών μαχών, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις επιχειρούν να ολοκληρώσουν την περικύκλωσή της.

Από την πλευρά του, ο ουκρανικός στρατός ανέφερε ότι έχει βελτιώσει τις θέσεις του σε ορισμένες περιοχές της πόλης, όπου οι ρωσικές δυνάμεις έχουν ήδη διεισδύσει. Σε ανάρτησή του στο Facebook, το 7ο Σώμα της Δύναμης Ταχείας Αντίδρασης της Ουκρανίας τόνισε ότι η κατάσταση στο μέτωπο είναι «δύσκολη και δυναμική».

Το Κίεβο ανακοίνωσε επίσης ότι έχει ενισχύσει τον αριθμό των ουκρανικών δυνάμεων που επιχειρούν στην περιοχή, επιχειρώντας να αποκόψουν τις γραμμές ανεφοδιασμού και διοικητικής υποστήριξης των ρωσικών στρατευμάτων που επιχειρούν εντός και γύρω από την πόλη.

Η μάχη για το Ποκρόβσκ θεωρείται κρίσιμη για την εξέλιξη του πολέμου στο ανατολικό μέτωπο, καθώς η πόλη αποτελεί σημαντικό κόμβο μεταφορών και εφοδιασμού τόσο για τον ουκρανικό στρατό όσο και για τις ρωσικές δυνάμεις που επιδιώκουν να εδραιώσουν την παρουσία τους στην περιοχή του Ντονέτσκ.

cnn.gr