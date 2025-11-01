Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε σοβαρά όταν μικρό τετραθέσιο αεροσκάφος συνετρίβη το πρωί της Παρασκευής (31 Οκτωβρίου) κοντά σε κατοικία στην πόλη Milton της κομητείας Σαρατόγκα στη Νέα Υόρκη, σύμφωνα με το CBS6 Albany.

Το αεροσκάφος τύπου 1964 Mooney M20E είχε απογειωθεί λίγα λεπτά νωρίτερα από το αεροδρόμιο της κομητείας Saratoga, όταν, λίγο μετά τις 10:30 το πρωί, προσέκρουσε σε δέντρο και συνετρίβη στην αυλή ενός σπιτιού. Το ένα φτερό του αεροσκάφους μπλέχτηκε στα κλαδιά πριν τα συντρίμμια τυλιχθούν στις φλόγες.

One killed, one injured in small plane crash near Saratoga County Airport, New York. The Saratoga County Sheriff’s Office (SCSO) said that the plane fell into the driveway of a home on Wyndham Way after hitting a tree, but did not strike the house. The SCSO confirmed that the pi pic.twitter.com/49EtpLu82f October 31, 2025

Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Τζον Κλάπερ, περιέγραψε ότι άκουσε έναν δυνατό θόρυβο ενώ βρισκόταν στην κουζίνα του. «Βγήκα έξω και είδα έναν άνδρα να φωνάζει “Το αεροπλάνο έπεσε – φέρε νερό!”. Δύο άτομα έτρεξαν και τράβηξαν έναν τραυματία έξω από τα συντρίμμια. Του έσωσαν τη ζωή», δήλωσε ο Κλάπερ.

Σύμφωνα με τον σερίφη της κομητείας Σαρατόγκα, Μάικλ Ζούρλο, ο επιβάτης εκτοξεύτηκε από το αεροσκάφος και μεταφέρθηκε με σοβαρά τραύματα στο Ιατρικό Κέντρο του Άλμπανι, ενώ ο πιλότος κατέληξε επί τόπου. Οι ταυτότητές τους δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.

Την ώρα του δυστυχήματος, ισχυροί άνεμοι έως 64 χλμ./ώρα έπνεαν στην περιοχή. Οι κάτοικοι του σπιτιού δεν τραυματίστηκαν, αν και τα συντρίμμια κατέληξαν μόλις λίγα μέτρα από το κτίσμα και τα οχήματά τους.

Ο σερίφης ανέφερε ότι έχουν ενημερωθεί η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας (FAA) και η Εθνική Επιτροπή Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), οι οποίες θα διερευνήσουν τα αίτια της συντριβής.

protothema.gr