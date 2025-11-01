Οι Μαλδίβες έγιναν η πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει γενεαλογική απαγόρευση καπνίσματος, απαγορεύοντας πλήρως τη χρήση, αγορά και πώληση προϊόντων καπνού σε όλους όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2007.

Η απόφαση, που είχε ανακοινώσει ο πρόεδρος Μοχάμεντ Μουίζου, τέθηκε σε ισχύ την 1η Νοεμβρίου 2025 και αποσκοπεί, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, «στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη δημιουργία μιας γενιάς χωρίς καπνό».

Στην επίσημη ανακοίνωση διευκρινίζεται ότι «όσοι έχουν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου 2007 ή αργότερα, απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να κατέχουν προϊόντα καπνού» σε ολόκληρη τη χώρα. Η απαγόρευση αφορά όλες τις μορφές καπνού, ενώ οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των αγοραστών πριν από κάθε πώληση.

Το μέτρο επεκτείνεται όχι μόνο στους κατοίκους αλλά και στους τουρίστες που επισκέπτονται το νησιωτικό κράτος των 1.191 κοραλλιογενών νησίδων, το οποίο αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς πολυτελείς προορισμούς στον κόσμο.

Παράλληλα, η κυβέρνηση των Μαλδίβων διατηρεί πλήρη απαγόρευση στην εισαγωγή, πώληση και χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η παράβαση της απαγόρευσης πώλησης προϊόντων καπνού σε ανήλικους επιφέρει πρόστιμο 50.000 ρουφίγιες (περίπου 3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ρουφίγιες (320 δολάρια).

Ανάλογη νομοθετική πρωτοβουλία βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο εξετάζει την εφαρμογή γενεαλογικής απαγόρευσης για νέες γενιές. Στη Νέα Ζηλανδία, που υπήρξε η πρώτη χώρα που είχε υιοθετήσει παρόμοιο νόμο, το μέτρο καταργήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του.

protothema.gr