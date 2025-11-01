Ο πρόεδρος της Συρίας, Άχμαντ αλ Σάρα, αναμένεται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Ουάσινγκτον τον Νοέμβριο, στην πρώτη του εμφάνιση στην αμερικανική πρωτεύουσα από την ανάληψη της εξουσίας, όπως δήλωσε ο Αμερικανός απεσταλμένος Τομ Μπαράκ.

Μιλώντας στο περιθώριο διεθνούς διάσκεψης στο Μπαχρέιν, ο Μπαράκ επιβεβαίωσε ότι ο Σύρος ηγέτης θα μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον επόμενο μήνα, εκφράζοντας την ελπίδα ότι ο αλ Σάρα θα προσχωρήσει στη διεθνή συμμαχία κατά του Ισλαμικού Κράτους (ISIS).

Η επίσκεψη σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή στις σχέσεις ΗΠΑ–Συρίας, καθώς θα είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Σύρου προέδρου στην Ουάσινγκτον και η δεύτερη επίσκεψη του αλ Σάρα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μετά την παρουσία του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη τον περασμένο Σεπτέμβριο.

Ο Άχμαντ αλ Σάρα, πρώην ηγέτης της οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) —παλαιότερα γνωστής ως Μέτωπο αλ Νούσρα, παρακλάδι της Αλ Κάιντα στη Συρία— ανέλαβε την εξουσία τον Δεκέμβριο του 2024, μετά την ανατροπή του Μπασάρ αλ Άσαντ από τις δυνάμεις του. Η οργάνωσή του διαγράφηκε από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων τον Ιούλιο του 2025, στο πλαίσιο της διαδικασίας ομαλοποίησης σχέσεων με τη Δύση.

Τον Μάιο του 2025, ο αλ Σάρα είχε συναντηθεί για πρώτη φορά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, όπου ο Αμερικανός ηγέτης δεσμεύτηκε να άρει τις βαριές κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στη Δαμασκό τα προηγούμενα χρόνια.

Η Συρία δεν έχει ακόμη ενταχθεί στον υπό τις ΗΠΑ συνασπισμό που δημιουργήθηκε το 2014 για την καταπολέμηση του Ισλαμικού Κράτους, το οποίο, στο απόγειο της ισχύος του μεταξύ 2014 και 2017, είχε καταλάβει σχεδόν το ένα τρίτο της Συρίας και του Ιράκ, επιβάλλοντας ένα καθεστώς ακραίας βίας και θρησκευτικής καταπίεσης.

Η επικείμενη επίσκεψη του Σύρου προέδρου θεωρείται καθοριστικής σημασίας για την αναδιαμόρφωση των σχέσεων ΗΠΑ–Συρίας, σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον επιδιώκει νέα ισορροπία στη Μέση Ανατολή και περιορισμό της ρωσικής και ιρανικής επιρροής στην περιοχή.

protothema.gr