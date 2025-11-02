Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η Χαμάς παρέδωσε στον Ερυθρό Σταυρό τις σορούς τριών ομήρων στη Λωρίδα της Γάζας, στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που προβλέπει και ανταλλαγές σορών ανάμεσα στις δύο πλευρές.

Σε επίσημη ανακοίνωσή του, ο Ισραηλινός Στρατός (IDF) ανέφερε ότι «σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρείχε ο Ερυθρός Σταυρός, τρία φέρετρα με τις σορούς ανθρώπων που κρατούνταν όμηροι μεταφέρθηκαν υπό τη μέριμνά του και είναι καθ’ οδόν προς τα στρατεύματα του Τσαχάλ στη Λωρίδα της Γάζας».

Η παράδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των ανθρωπιστικών προβλέψεων της εκεχειρίας, η οποία συμφωνήθηκε έπειτα από διαμεσολάβηση του Κατάρ και της Αιγύπτου, με στόχο την ανταλλαγή ομήρων και κρατουμένων, αλλά και την επιστροφή σορών πολιτών και στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις συγκρούσεις.

Η συμφωνία, που βρίσκεται ακόμη σε εύθραυστη ισορροπία, αποτελεί μία από τις πλέον κρίσιμες φάσεις των έμμεσων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, εν μέσω των διεθνών πιέσεων για διαρκή παύση των εχθροπραξιών και απελευθέρωση όλων των ομήρων.

