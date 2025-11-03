Τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 150 τραυματίστηκαν από τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6,3 Ρίχτερ που έπληξε περιοχή κοντά στη Μαζάρ-ι-Σαρίφ, μία από τις μεγαλύτερες πόλεις του Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό των υγειονομικών αρχών.

Η σεισμική δόνηση έπληξε την περιοχή αυτή του βόρειου Αφγανιστάν λίγους μήνες μετά τον φονικότερο σεισμό στην ιστορία της χώρας, στα τέλη του Αυγούστου (πάνω από 2.200 νεκροί).

🚨 UPDATE: A 6.5-magnitude earthquake struck northern Afghanistan’s Hindu Kush region near Khulm, close to Mazar-e-Sharif.



At least 6 dead and 150 injured in Samangan; officials warn the death toll could rise. Tremors were felt in Kabul. pic.twitter.com/mmnibBBqQg November 3, 2025

Ο σεισμός έπληξε την πόλη Χολμ, κοντά στο Μαζάρ-ι-Σαρίφ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Μπαλχ, και το εστιακό βάθος του ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με τα γεωλογικά ινστιτούτα GFZ και USGS.

#BREAKING: A video from Mazar-e-Sharif Provincial Hospital shows an emergency situation after tonight’s earthquake.



Including women and children, are reported in Samangan and Khulm. Urgent action is needed from medical and humanitarian teams to prevent further tragedy. pic.twitter.com/w1x1Eu9EZI November 2, 2025

Οι σεισμικές δονήσεις έγιναν αισθητές μέχρι την πρωτεύουσα Καμπούλ, σύμφωνα με ανταποκριτές του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται εκεί.

CCTV footage shows the moment a strong M6.3 earthquake struck Mazar-e-Sharif, Afghanistan, a short while ago. pic.twitter.com/NX0o04Ggi5 November 2, 2025

Τέλη Αυγούστου, ένας άλλος σεισμός, μεγέθους 6 βαθμών, έπληξε τις ανατολικές επαρχίες Κουνάρ, Λαγμάν και Νανγκαρχάρ.

Περισσότεροι από 2.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αυτόν τον σεισμό, τον πιο φονικό στην πρόσφατη ιστορία του Αφγανιστάν.

د نن شپې د زلزلې له امله، د سمنګان ولایت د خُلم ولسوالۍ او د تنګي تاشقرغان په سیمو کې د مرګ‌ژوبلې تر څنګ، د مزارشریف ښار د روضې مبارکې زیارت هم زیانمن شوی، او د هغې د ښکلا خښتې او زینتي ټایلونه راپرېوتي دي. pic.twitter.com/hQjHIVLdVm — Wesal TV – وصال ټلوېزیون (@TheWesalTV) November 3, 2025

Η χώρα πλήττεται συχνά από σεισμούς, κυρίως στην οροσειρά Χίντου Κους, κοντά στο σημείο όπου τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες της Ευρασίας και της Ινδίας.

Από το 1900, 12 σεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 7 βαθμών έχουν συγκλονίσει το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τον Μπράιαν Μπάπτι, σεισμολόγο της Βρετανικής Γεωλογικής Υπηρεσίας.

Οι Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία από το 2021, έχουν αντιμετωπίσει αρκετούς σεισμούς, όπως αυτόν στην περιοχή Χεράτ, στα σύνορα με το Ιράν, το 2023, στον οποίο περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότερα από 63.000 σπίτια ισοπεδώθηκαν.

