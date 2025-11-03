Η Χαμάς έχει αρχίσει να αποδέχεται την ιδέα της παράδοσης του βαρέος οπλισμού της στο πλαίσιο μιας ενδεχόμενης συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, δήλωσε ο Παλαιστίνιος-Αμερικανός επιχειρηματίας Μπισάρα Μπαχμπάχ στη σαουδαραβική εφημερίδα Asharq Al-Awsat.

Ο Μπαχμπάχ, ο οποίος συμμετείχε στις διαπραγματεύσεις και στη διαμεσολάβηση με τη Χαμάς, ανέφερε ότι η οργάνωση εξετάζει πλέον «ρεαλιστικές επιλογές» για τον τερματισμό του πολέμου.

Προσθέτει ότι η Ουάσινγκτον έχει επίσης αρχίσει να δείχνει προθυμία να αποδεχθεί την ιδέα της παράδοσης μόνο του βαρέος οπλισμού της από τη Χαμάς, στο πλαίσιο της ευρύτερης έννοιας του αφοπλισμού της ομάδας που εμφανίζεται στο σχέδιο του Λευκού Οίκου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπως αναφέρουν οι Times of Israel.

Τονίζει ότι μίλησε με ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους οι οποίοι δήλωσαν ότι υπάρχει πιθανότητα να επιτραπεί στη Χαμάς να διατηρήσει ελαφρά όπλα «για αυτοάμυνα».

Δεν υπάρχει περαιτέρω επιβεβαίωση της έκθεσης. Η Χαμάς έχει επανειλημμένα καταστήσει σαφές στο παρελθόν ότι δεν θα αφοπλιστεί, παρά μόνο στο πλαίσιο της εγκαθίδρυσης ενός παλαιστινιακού κράτους.

cnn.gr