Ο υπουργός Μεταφορών των Ηνωμένων Πολιτειών Σον Ντάφι δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα κλείσει το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας των ΗΠΑ αν εκτιμήσει πως η συνεχιζόμενη αναστολή λειτουργίας ομοσπονδιακών υπηρεσιών (shutdown) καθιστά μη ασφαλή τα ταξίδια.

«Αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι ασφαλές… θα κλείσουμε όλο τον εναέριο χώρο. Δεν θα αφήσουμε τους ανθρώπους να ταξιδέψουν. Δεν είμαστε εκεί αυτή τη στιγμή. Πρόκειται απλώς για σημαντικές καθυστερήσεις», δήλωσε ο Ντάφι στο δίκτυο CNBC, προσθέτοντας πως «υπάρχει οπωσδήποτε μεγαλύτερος κίνδυνος» όσο συνεχίζεται το shutdown.

Υπό τεράστια πίεση και κόπωση οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Μετά από ένα μήνα που εργάζονται αμισθί, όσο, δηλαδή, διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας στις ΗΠΑ βρίσκονται υπό τεράστια πίεση και κόπωση.

Η ρυθμιστική αρχή της αεροπορίας της χώρας επιβεβαίωσε ότι σχεδόν 13.000 ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εργάζονται χωρίς μισθό εδώ και εβδομάδες και είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση της ασφάλειας περισσότερων από 50.000 πτήσεων ημερησίως σε ολόκληρο το εθνικό σύστημα εναέριου χώρου των ΗΠΑ.

Ωστόσο, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA), τα μισά από τα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια των ΗΠΑ αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού, με σχεδόν το 80% των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας να απουσιάζει από τα αεροδρόμια της περιοχής της Νέας Υόρκης.

Την Κυριακή αναφέρθηκαν καθυστερήσεις στα μεγάλα αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένης μιας τετράωρης καθυστέρησης στο αεροδρόμιο Newark Liberty, ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της χώρας.

Προβλήματα στελέχωσης αναφέρθηκαν στα αεροδρόμια του Νάσβιλ, του Τζάκσονβιλ, του Ώστιν, του Ντένβερ και της βόρειας Καλιφόρνιας.

Το χάος στα αεροδρόμια έρχεται λίγες εβδομάδες πριν από τις πιο πολυσύχναστες ημέρες του χρόνου για τα ταξίδια στις ΗΠΑ, γύρω από την Ημέρα των Ευχαριστιών.

Οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια «θα επιδεινωθούν»

Ο Σον Ντάφι προειδοποίησε ότι οι καθυστερήσεις στα αεροδρόμια «θα επιδεινωθούν», καθώς η διακοπή λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης απειλεί να εισέλθει στην πέμπτη εβδομάδα, χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις επίλυσης του προβλήματος.

«Έχουμε διαπιστώσει προβλήματα στα αεροδρόμια του Λος Άντζελες, του Ντάλας, της Ουάσινγκτον, της Βοστώνης, της Ατλάντα. Και πιστεύω ότι η κατάσταση θα επιδεινωθεί», είπε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την FAA, το προσωπικό σε πολλά αεροδρόμια βρίσκεται υπό πίεση, με αποτέλεσμα να υπάρχουν «εκτεταμένες επιπτώσεις σε όλο το σύστημα».

«Επί του παρόντος, οι μισές από τις 30 βασικές εγκαταστάσεις μας αντιμετωπίζουν έλλειψη προσωπικού και σχεδόν το 80% των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας απουσιάζουν από τις εγκαταστάσεις της περιοχής της Νέας Υόρκης», επισήμανε η FAA. Και κατέληξε: «Μετά από 31 ημέρες άνευ μισθού, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας βρίσκονται υπό τεράστια πίεση και κόπωση. Η διακοπή λειτουργίας πρέπει να τερματιστεί, ώστε οι ελεγκτές να λάβουν τους μισθούς που δικαιούνται και οι ταξιδιώτες να αποφύγουν περαιτέρω διαταραχές και καθυστερήσεις».

Ο διευθύνων σύμβουλος της USAirtours, Guy Novik, ανέφερε ότι έχουν παρατηρηθεί κάποιες χαμένες συνδέσεις λόγω των μεγαλύτερων αναμονών στα τελωνεία, πολύ λίγες ακυρώσεις διεθνών πτήσεων και περισσότερες ακυρώσεις πτήσεων εσωτερικού.

Ο κλάδος έχει χάσει 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου

Ωστόσο, η τωρινή διακοπή λειτουργίας αναμένεται να ξεπεράσει την περίοδο κλεισίματος των ομοσπονδιακών υπηρεσιών, διάρκειας πέντε εβδομάδων το 2018-19, κατά τη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Ντόναλντ Τραμπ, και ο Novik εξέφρασε την απογοήτευσή του ότι δεν φαίνεται να ολοκληρώνεται σύντομα. «Είμαστε προετοιμασμένοι για μακροχρόνια διακοπή», σημείωσε.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της America As You Like It, Maggi Smit, τόνισε ότι η διακοπή λειτουργίας είχε κάποιο αντίκτυπο, αλλά όχι ιδιαίτερα σημαντικό για τους πελάτες, οι οποίοι -όπως είπε- δείχνουν μεγάλη κατανόηση. Ωστόσο, προέβλεψε πως η αναστολή λειτουργίας της κυβέρνησης ενδέχεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι την εβδομάδα της Ημέρας των Ευχαριστιών, στις 27 Νοεμβρίου.

Η Αμερικανική Ένωση Ξενοδοχείων και Καταλυμάτων (AHLA) και περισσότερες από 30 άλλες εμπορικές ομάδες προέτρεψαν το Κογκρέσο να τερματίσει το κλείσιμο την περασμένη εβδομάδα, υποστηρίζοντας ότι κοστίζει στον ξενοδοχειακό τομέα 31 εκατομμύρια δολάρια την ημέρα.

Η διευθύνουσα σύμβουλος της AHLA, Rosanna Maietta, δήλωσε: «Η μείωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών μεταφράζεται σε ακυρώσεις και αποθαρρύνει τον μελλοντικό προγραμματισμό».

Η Αμερικανική Ένωση Ταξιδιών (US Travel Association) εκτίμησε την περασμένη εβδομάδα ότι ο κλάδος έχει χάσει 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του shutdown την 1η Οκτωβρίου.

