Αίσθηση προκάλεσε η πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για τη δημιουργία διεθνούς στρατιωτικής δύναμης στη Γάζα, με στόχο τον αφοπλισμό της Χαμάς και την ανασυγκρότηση της περιοχής, σύμφωνα με το Axios.

Όπως προκύπτει από το προσχέδιο απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, η λεγόμενη Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) θα αναλάβει τον έλεγχο των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των πολιτών και των ανθρωπιστικών ζωνών, και θα εκπαιδεύσει νέους Παλαιστίνιους αστυνομικούς.

Η εντολή της δύναμης προβλέπει επίσης τον αφοπλισμό της Χαμάς, με το προσχέδιο να αναφέρει ότι η ISF θα σταθεροποιήσει το περιβάλλον ασφάλειας στη Γάζα αποστρατιωτικοποιώντας τη Λωρίδα της Γάζας, καταστρέφοντας τις στρατιωτικές υποδομές και αποσυναρμολογώντας όπλα από μη κρατικές ένοπλες ομάδες.

Η πρόταση προβλέπει επίσης την υλοποίηση “επιπλέον καθηκόντων” από τη δύναμη, σε στενή συνεργασία με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, προκειμένου να υποστηριχθεί η συμφωνία για τη Γάζα. Η διεθνής κοινότητα αναμένει να δει πώς θα εξελιχθεί η πρόταση, δεδομένων των πολιτικών και γεωπολιτικών παραμέτρων της περιοχής.

Παράλληλα, η απόφαση αναφέρεται στη δημιουργία του προτεινόμενου Συμβουλίου Ειρήνης του προέδρου Τραμπ, το οποίο θα έχει τον ρόλο μιας “μεταβατικής κυβέρνησης” με διεθνή νομική προσωπικότητα και θα αναλάβει τη χρηματοδότηση και την ανασυγκρότηση της Γάζας μέχρι την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων της Παλαιστινιακής Αρχής.

Η πρόταση αυτή φέρνει στο προσκήνιο την ένταση και τις αντιφάσεις της διεθνούς πολιτικής στην περιοχή, καθώς το Ισραήλ και η Αίγυπτος καλούνται να συνεργαστούν με μια διεθνή δύναμη για την επίλυση του παλαιστινιακού ζητήματος.

🚨🚨🚨SCOOP: READ HERE THE FULL TEXT OF THE DRAFT SECURITY COUNCIL RESOLUTION ON THE GAZA INTERNATIONAL FORCE:



The Security Council,



November 4, 2025

Η Απόφαση του ΟΗΕ για την Ειρήνη και την Ασφάλεια

Η απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την εφαρμογή του Σχεδίου για το Τερματισμό της Σύγκρουσης στη Γάζα (29 Σεπτεμβρίου 2025) αποτελεί ορόσημο στην προσπάθεια για σταθερότητα και ειρήνη στην περιοχή. Το σχέδιο, που εγκρίθηκε από τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, περιλαμβάνει τη δημιουργία της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης (ISF) και ενός Συμβουλίου Ειρήνης (BoP), με στόχο την αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας της Γάζας, την προστασία των πολιτών και την ανασυγκρότηση της περιοχής.

Η Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) θα αναλάβει την προστασία των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, ενώ θα συνεργαστεί στενά με τις τοπικές αρχές και τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Παράλληλα, η ISF θα διασφαλίσει την αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας, την καταστροφή στρατιωτικών υποδομών και τη μόνιμη αποσυναρμολόγηση των όπλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες, όπως η Χαμάς.

Επιπλέον, το Σχέδιο προνοεί τη λειτουργία ενός μεταβατικού κυβερνητικού συστήματος υπό τη διοίκηση του Συμβουλίου Ειρήνης, το οποίο θα αναλάβει την ανασυγκρότηση της Γάζας και την επανεκκίνηση των οικονομικών και ανθρωπιστικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό και άλλους διεθνείς φορείς. Οι χώρες που συμμετέχουν στη δύναμη αυτή, όπως οι ΗΠΑ, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία, έχουν αναγνωρίσει το σημαντικό τους ρόλο στην επιτυχία αυτής της διαδικασίας.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καλεί τις συμμετέχουσες χώρες και διεθνείς οργανισμούς να συνεργαστούν με το Συμβούλιο Ειρήνης για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης και της τεχνικής υποστήριξης, καθώς και για την πλήρη εφαρμογή του Σχεδίου. Το σχέδιο δίνει επίσης τη δυνατότητα για τη δημιουργία ενός ειδικού ταμείου για την ανασυγκρότηση της Γάζας, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από δωρεές και κράτη μέλη.

Η Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) θα αναλάβει τη διαχείριση του ανθρωπιστικού έργου και θα διασφαλίσει την ασφαλή μετακίνηση ατόμων και την εύρυθμη λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών στη Γάζα. Παράλληλα, η δύναμη θα παρακολουθεί και θα βοηθά στην εφαρμογή της εκεχειρίας, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης τήρηση του Σχεδίου και η σταθερότητα στην περιοχή.

Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός της δύναμης θα γίνεται υπό την καθοδήγηση του Συμβουλίου Ειρήνης, με τη συμμετοχή του Ισραήλ και της Αιγύπτου, και με την πλήρη αποδοχή και συνεργασία των τοπικών Αρχών και διεθνών φορέων.

Η διεθνής κοινότητα αναμένει την πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων και τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ανασυγκρότησης της Γάζας, που θα συντελέσει στην εδραίωση της ειρήνης στην περιοχή, ενώ οι κυριότεροι διεθνείς οργανισμοί αναμένεται να συνεχίσουν να παρέχουν την αναγκαία υποστήριξη.

