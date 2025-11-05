Για τις φρικτές στιγμές που έζησε ενώ ήταν όμηρος στο Ιράκ για δυόμιση χρόνια μίλησε 38χρονη Ισραηλινή. Η Ελίζαμπεθ Τσουρκόβ διηγήθηκε τα βασανιστήρια και τις σεξουαλικές κακοποιήσεις εις βάρος της, αφού όπως λέει τα μέλη της Καταΐμπ Χεζμπολάχ την θεωρούσαν κατάσκοπο.

Τα μέλη της πολιτοφυλακής που υποστηρίζεται από το Ιράν και είναι στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων στις ΗΠΑ, «με χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά ως σάκο του μποξ», είπε η Ελίζαμπεθ στους New York Times. «Με μαστίγωσαν παντού», ανέφερε. Την κρέμασαν από το ταβάνι, την ξυλοκόπησαν μέχρι να λιποθυμήσει και της έκαναν ηλεκτροσόκ.

Η Ελίζαμπεθ διδακτορική φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο Princeton του Νιου Τζέρσεϊ, απήχθη στις 21 Μαρτίου 2023, αφού μια γυναίκα που της είχε ζητήσει να συναντηθούν σε ένα καφενείο της Βαγδάτης για να τη βοηθήσει στην έρευνα για το ISIS, δεν εμφανίστηκε ποτέ.

Η φοιτήτρια βρισκόταν στο Ιράκ για να μελετήσει το σιιτικό κίνημα και συμφώνησε να συναντήσει τη γυναίκα αφού της είχε πει ότι είχαν έναν κοινό φίλο. Ωστόσο η συνάντηση δεν έγινε ποτέ αφού η γυναίκα δεν εμφανίστηκε. Η Ελίζαμπεθ επέστρεφε σπίτι της και τότε απήχθη από άνδρες που επέβαιναν σε ένα μαύρο SUV, σύμφωνα με την Daily Mail.

Αν και φώναξε απεγνωσμένα για βοήθεια και προσπάθησε να δραπετεύσει, οι απαγωγείς της την χτύπησαν και την κακοποίησαν σεξουαλικά. «Άρχισαν να μου στρίβουν το μικρό δάχτυλο, σχεδόν σπάζοντάς το. Έτσι σκέφτηκα ότι ήταν άσκοπο να αντιστέκομαι περισσότερο», είπε.

Οι απαγωγείς είχαν βάλει μια σακούλα στο κεφάλι της Ελίζαμπεθ και της είχαν δέσει τα χέρια. Την οδήγησαν στο δωμάτιο ενός σπιτιού που δεν είχε παράθυρα, μόνο δύο κάμερες και βρισκόταν εκεί για τους επόμενους τεσσεράμισι μήνες.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι ήταν από το Ισραήλ, τα μέλη της Καταΐμπ Χεζμπολάχ πίστεψαν ότι ήταν κατάσκοπος. Η ίδια δήλωνε πως ουδεμία σχέση έχει, επιμένοντας πως υποστήριζε τα δικαιώματα των Παλαιστινίων και ήταν επικριτική απέναντι στην ισραηλινή κυβέρνηση. Αρνήθηκε να ομολογήσει ότι ήταν κατάσκοπος με αποτέλεσμα να «κρεμαστεί και να βασανιστεί».

Όπως είπε, άρχισε να επινοεί ομολογίες, για να τις επιτρέψουν οι απαγωγείς να φάει και να ξεκουραστεί. Στη συνέχεια, ένας άνδρας που ήταν γνωστός ως «συνταγματάρχης» την παρενοχλούσε σεξουαλικά και την απειλούσε με βιασμό. «Ήταν πολύ βρώμικος και εμμονικός με το σεξ», σύμφωνα με την Ελίζαμπεθ. Οι απειλές για σεξουαλική κακοποίηση συνεχίστηκαν, σύμφωνα με την 38χρονη, αλλά δεν της επιτέθηκαν.

Τα κωδικοποιημένα μηνύματα στο βίντεο και η απελευθέρωση

Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να την αναγνωρίσει η ισραηλινή κυβέρνηση ως όμηρο και μερικοί ακόμη μήνες για να αποδείξει η ιρακινή κυβέρνηση ότι ήταν ζωντανή. Σε βίντεο που είχε προβληθεί στην ιρακινή τηλεόραση τον Νοέμβριο του 2023, τα μέλη της Καταΐμπ Χεζμπολάχ, είχαν αναγκάσει -όπως λέει- την Ελίζαμπεθ θα πει ότι εργαζόταν για τη CIA και τις ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες. Ωστόσο, χρησιμοποίησε κωδικοποιημένα μηνύματα για να αποκαλύψει τα όσα βίωνε. Για να δείξει ότι της έκαναν ηλεκτροπληξία, είπε ότι ζούσε στη γειτονιά Gan HaHashmal. «Hashmal» είναι η εβραϊκή λέξη για τον ηλεκτρισμό.

Ταυτόχρονα, επινόησε ονόματα για τους υποτιθέμενους εκπαιδευτές της, λέγοντας ότι συνεργαζόταν με έναν άνδρα που ονομαζόταν «Ethan Numia». «Inuim» είναι η εβραϊκή λέξη για βασανιστήρια.

Τελικά απελευθερώθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, χωρίς προειδοποίηση. Την οδήγησαν σε ένα γκαράζ στη Βαγδάτη και ένας Ιρακινός αξιωματούχος την πλησίασε και της είπε πως ήταν ασφαλής. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε ένα σπίτι και δέχτηκε ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ είχε ζητήσει από τις ΗΠΑ να βοηθήσουν στην απελευθέρωση της Ελίζαμπεθ. Ο Άνταμ Μπόλερ, Αμερικανός απεσταλμένος για την απελευθέρωση ομήρων, γνωστός για το έργο του με τους ομήρους στη Γάζα, έκανε εκστρατεία για την απελευθέρωσή της. Και ο Μαρκ Σαβάγια, επιχειρηματίας και φίλος του Ντόναλντ Τραμπ, λέγεται επίσης ότι έπαιξε ρόλο στην απελευθέρωσή της. «Πιστεύω ειλικρινά ότι θα είχα πεθάνει αν δεν είχαν εμπλακεί», είπε η Τσούρκοβ.

Ένας εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου δεν επιβεβαίωσε τον ρόλο του Σαβάγια στην απελευθέρωση της Ελίζαμπεθ, αλλά δήλωσε στη New York Times ότι ο Τραμπ «ανησυχεί πάντα για τους Αμερικανούς που κρατούνται στο εξωτερικό» και ότι ήταν «πρόθυμος να αξιοποιήσει τη δύναμη της χώρας μας και τις διαπραγματευτικές του ικανότητες για να παρέμβει σε αυτή την υπόθεση».

Μετά την απελευθέρωσή της, ένας εκπρόσωπος της Καταΐμπ Χεζμπολάχ δεν παραδέχτηκε την απαγωγή της Ελίζαμπεθ, αλλά ισχυρίστηκε σε δήλωση στο Telegram ότι είχε κάνει αρκετές «ομολογίες» ότι ήταν κατάσκοπος και αναγνώρισε τον ψεύτικο «Ethan Nuima» ως τον εκπαιδευτή της.

protothema.gr