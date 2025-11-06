Βίντεο από δημόσια εμφάνιση της προέδρου του Μεξικού, Κλαούντια Σάινμπαουμ, προκαλεί αντιδράσεις, καθώς άνδρας την παρενόχλησε σεξουαλικά, επιχειρώντας να τη φιλήσει και αγγίζοντάς την στο στήθος την ώρα που συνομιλούσε με πολίτες στην Πόλη του Μεξικού.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου και φέρνει στη δημοσιότητα η Daily Mail, ο δράστης φαίνεται να σκύβει και να προσπαθεί να τη φιλήσει στον λαιμό χωρίς τη συγκατάθεσή της, ενώ εκείνη μιλάει στους υποστηρικτές της σε έναν ιστορικό δρόμο στην Πόλη του Μεξικού.

Ο άνδρας, ο οποίος φαίνεται να είναι μεθυσμένος, στη συνέχεια προχωρά και βάζει και τα δύο χέρια του στο στήθος της Σάινμπαουμ και εκείνη τα απομακρύνει από το σώμα της.

Η πρόεδρος, η οποία παραμένει ψύχραιμη και διατηρεί ένα σφιγμένο χαμόγελο, γυρίζει προς τον άνδρα και του λέει: «Θα βγάλουμε τη φωτογραφία, μην ανησυχείς».

Μόνο τότε, ένα μέλος της ομάδας ασφαλείας της φαίνεται να επεμβαίνει.

Υπέβαλε μήνυση



Η Σέινμπαουμ αποφάσισε να υποβάλει μήνυση κατά του δράστη και εξετάζει την αναθεώρηση της εθνικής νομοθεσίας περί σεξουαλικής παρενόχλησης. Η πρόεδρος του Μεξικού εξήγησε ότι υπέβαλε τη μήνυση επειδή ο άνδρας, αφού παρενόχλησε την ίδια, συνέχισε να επιτίθεται σε άλλες γυναίκες και να τις παρενοχλεί πριν συλληφθεί λίγες ώρες αργότερα.

«Αναρωτιέμαι: Αν δεν υποβάλω μήνυση, τι θα συμβεί σε άλλες Μεξικανές; Αν αυτό συμβαίνει στην πρόεδρο, τι θα συμβεί σε όλες τις γυναίκες στη χώρα μας;», αναρωτήθηκε την Τετάρτη (5/11) κατά τη διάρκεια της πρωινής συνέντευξης Τύπου.

Σημειώνεται ότι η μήνυση κατατέθηκε εναντίον του άνδρα αυτού στο γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα της Πόλης του Μεξικού, όπου η σεξουαλική παρενόχληση αποτελεί έγκλημα.



Ο δράστης, του όνομα του οποίου είναι Ουριέλ Ριβέρα, παραδόθηκε στην αρμόδια εισαγγελία για σεξουαλικά εγκλήματα.



Σάλος στο διαδίκτυο

Το σοκαριστικό περιστατικό προκάλεσε αντιδράσεις από τους έκπληκτους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς να αναρωτιούνται γιατί η ομάδα ασφαλείας της δεν εμπόδισε τον άνδρα από το να επιτεθεί με αυτόν τον χυδαίο τρόπο στην Μεξικανή πρόεδρο.

«Η Μεξικανή πρόεδρος Κλαούντια Σάινμπαουμ δέχεται επίθεση από έναν περίεργο άνδρα στην Πόλη του Μεξικού την Τρίτη. Ο άνδρας εμφανίστηκε μεθυσμένος και προσπάθησε να φιλήσει τη Σάινμπαουμ. Πού ήταν η ασφάλειά της;», έγραψε ένας χρήστης του X (πρώην Twitter).

Ένας άλλος είπε: «Αν το Μεξικό δεν μπορεί να κρατήσει τον Πρόεδρό του ασφαλή, πώς μπορεί να κρατήσει οποιονδήποτε ασφαλή;».

«Απίστευτο!! Ένας άνδρας άγγιξε δημόσια την Πρόεδρο του Μεξικού Κλαούντια Σάινμπαουμ. Ακόμα πιο απίστευτη ήταν η αδύναμη αντίδραση της ασφάλειάς της», έγραψε ένας τρίτος.

Το γραφείο της Σάινμπαουμ δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα του Associated Press για σχολιασμό του περιστατικού, αλλά σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας συνελήφθη λίγο μετά το περιστατικό.

Η Γραμματεία Γυναικών, τα Ινστιτούτα Γυναικών στις Ομοσπονδιακές Ενότητες και οι πρόεδροι των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία εξέδωσαν αργότερα μια δήλωση καταδικάζοντας το περιστατικό που βίωσε η Σάινμπαουμ.

«Δυστυχώς, καμία γυναίκα δεν εξαιρείται από το να βιώνει σεξουαλική παρενόχληση στη χώρα μας, γι’ αυτό και εργαζόμαστε καθημερινά για την καταπολέμησή της», ανέφερε η δήλωση.

Σημειώνεται ότι το Μεξικό μαστίζεται εδώ και καιρό από «ανδρισμό» και βία κατά των γυναικών, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από σχόλια στο δρόμο έως, στην πιο ακραία μορφή της, επιθέσεις με οξύ και βάναυσες δολοφονίες γυναικών.

protothema.gr