Νεκρός εντοπίστηκε ο πατέρας στην Αριζόνα που άφησε το 2χρονο παιδί του κλειδωμένο στο αμάξι και πέθανε ενώ εκείνος έβλεπε πορνό κι έπαιζε βιντεοπαιχνίδια, και που στη συνέχεια κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση της άλλης κόρης του. Ο θάνατος του, όπως όλα δείχνουν, οφείλεται σε αυτοκτονία.

Ο 38χρονος Κρίστοφερ Σόλτες, μετά τη δολοφονία της 2χρονης κόρης του, που την άφησε για ώρες στο αυτοκίνητο ενώ εκείνος έκανε τη… ζωή του, είδε την έφηβη πλέον κόρη του να υποβάλει μήνυση εναντίον του για σεξουαλική κακοποίηση.

Όπως καταγγέλλει η νεαρή γυναίκα, ο Σόλτες κλείδωνε τα παιδιά του σε σταθμευμένα αυτοκίνητα για περισσότερα από 10 χρόνια. Ο 38χρονος φέρεται να άρχισε να αφήνει μία από τις κόρες του κλειδωμένη στο αυτοκίνητό του πριν από μια δεκαετία και έκτοτε του είχε γίνει συνήθεια να το κάνει.

«Η πρώτη φορά που το έκανε ήταν μαζί μου όταν ήμουν μικρότερη από 7 ετών», είπε το κορίτσι, τώρα 17 ετών, στο News 4 Tuscon. Η νεαρή έκανε τις δηλώσεις λίγο πριν αυτοκτονήσει τελικά ο πατέρας της την Τρίτη το βράδυ, λίγες ώρες πριν παραδοθεί για να εκτίσει ποινή φυλάκισης δεκαετιών για τη δολοφονία της μικρότερης κόρης του, της μικρής Πάρκερ, κλειδώνοντάς την στο αυτοκίνητό του για τρεις ώρες μια μέρα με 49 βαθμούς Κελσίου στο Τουσόν τον Ιούλιο του 2024.

Ο Σόλτες, όπως αποδείχθηκε από την προανάκριση έβλεπε πορνό, έπαιζε βιντεοπαιχνίδια και έπινε μπύρα μέσα στο σπίτι, ενώ το μωρό του ψηνόταν – και αργότερα ισχυρίστηκε ότι την ξέχασε για μισή ώρα.

«Το έκανε για μια 10ετία – Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ωστόσο, η 17χρονη κόρη του από προηγούμενο γάμο ισχυρίστηκε ότι το να κλειδώνει τα παιδιά στα αυτοκίνητα ενώ τα «ξεχνούσε» ήταν συνηθισμένο φαινόμενο για τον αδιάφορο πατέρα της.

Η έφηβη κατέθεσε μήνυση λίγες μέρες πριν από τον θάνατό του, ισχυριζόμενη ότι δημιούργησε ένα σπίτι γεμάτο με «επαναλαμβανόμενη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική κακοποίηση» που την άφησε να παλεύει με την κατάθλιψη και τη διαταραχή μετατραυματικού στρες.

«Ο Σόλτες προκάλεσε σκόπιμα στον ενάγοντα φόβο για επικείμενη βλάβη και προέβη σε επιβλαβή και προσβλητική σωματική επαφή», ισχυρίστηκε η έφηβη στην αγωγή της 28ης Οκτωβρίου, η οποία τον κατηγόρησε για επίθεση, ξυλοδαρμό και κακοποίηση ανηλίκου.

«Ως αποτέλεσμα, η ενάγουσα υπέστη σοβαρή συναισθηματική δυσφορία, άγχος, κατάθλιψη, αυτοκτονικές τάσεις, μετατραυματικό στρες και μακροχρόνια ψυχολογική βλάβη», ισχυρίστηκε η κόρη της στην αγωγή της. Το ιστορικό του Σόλτες να κλειδώνει παιδιά σε αυτοκίνητα είναι καταγεγραμμένο από τη σύλληψή του το καλοκαίρι του 2024, με τις δύο μικρότερες κόρες του που επέζησαν να λένε στους ερευνητές πώς τις άφηνε συστηματικά στο αυτοκίνητο.

Ο Σόλτες δήλωσε ένοχος για φόνο δευτέρου βαθμού τον Οκτώβριο και επρόκειτο να καταδικαστεί επίσημα αργότερα τον Νοέμβριο, αφού παρουσιαστεί στη φυλακή. Αλλά το σώμα του βρέθηκε σε ένα σπίτι στο Φοίνιξ λίγο μετά τις 5 π.μ. την Τετάρτη, με τους εισαγγελείς να επιβεβαιώνουν ότι είχε αυτοκτονήσει το προηγούμενο βράδυ.

