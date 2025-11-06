Ένας Γάλλος εντόπισε έναν θησαυρό αξίας 800.000 δολαρίων ενώ έσκαβε μια πισίνα στον κήπο του, σύμφωνα με δηλώσεις τοπικών αξιωματούχων.

Ο άνδρας ενημέρωσε τις τοπικές αρχές αφού έκανε την ανακάλυψη τον περασμένο Μάιο και αυτές του επέτρεψαν να κρατήσει τον χρυσό, καθώς δεν προερχόταν από αρχαιολογικό χώρο, ανακοίνωσε την Τετάρτη το συμβούλιο της ανατολικής πόλης Νεβίλ-συρ-Σον.

Βρήκε «πέντε ράβδους χρυσού και πολλά νομίσματα» θαμμένα σε πλαστικές σακούλες, μετέδωσε η τοπική εφημερίδα Le Progres.

Η Αστυνομία διαπίστωσε ότι ο χρυσός είχε αποκτηθεί νόμιμα και είχε λιώσει «πριν από 15 ή 20 χρόνια» σε ένα κοντινό διυλιστήριο.

Ο προηγούμενος ιδιοκτήτης απεβίωσε και το πώς κατέληξε εκεί ο χρυσός παραμένει μυστήριο.

ΚΥΠΕ