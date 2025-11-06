Σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος της γνωστής influencer Bárbara Jankavski στη Βραζιλία, η οποία ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με το ψευδώνυμο «Boneca Desumana». Η 31χρονη, γνωστή στο κοινό και ως «ανθρώπινη Barbie», πριν λίγες μέρες υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις Αρχές.

Η Jankavski είχε αποκτήσει πάνω από 55.000 ακολούθους στο Instagram και περισσότερους από 340.000 στο TikTok, όπου μοιραζόταν στιγμές από τη ζωή της και τις αισθητικές επεμβάσεις στις οποίες υποβαλλόταν – ανάμεσά τους και ένα λίφτινγκ που είχε κάνει τον περασμένο Ιούνιο.

Σύμφωνα με αστυνομική αναφορά που επικαλείται το CNN Brasil, η influencer πέρασε το βράδυ του θανάτου της με τον 51χρονο δικηγόρο Renato Campos Pinto de Vitto σε μεζονέτα, ο οποίος κατέθεσε ότι την είχε καλέσει για «σεξουαλικές υπηρεσίες». Ο ίδιος φέρεται να παραδέχτηκε ότι κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους έκαναν και χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Όπως κατέθεσε στις Αρχές, όταν αντιλήφθηκε ότι η Jankavski δεν είχε αισθήσεις μετά τον ύπνο, κάλεσε άμεσα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και προσπάθησε να την επαναφέρει για εννέα λεπτά, πριν φτάσουν οι γιατροί και διαπιστώσουν τον θάνατό της.

Η αστυνομία του Σάο Πάολο ανέφερε ότι το σώμα της εντοπίστηκε φορώντας μόνο εσώρουχα, με εμφανές τραύμα στο αριστερό μάτι και σημάδια στην πλάτη. Σύμφωνα με φίλη της, η κάκωση στο πρόσωπο οφειλόταν σε παλαιότερη πτώση.

Οι Αρχές έχουν διατάξει ιατροδικαστική εξέταση και τοξικολογικές αναλύσεις για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου, ενώ η υπόθεση έχει καταγραφεί ως «ύποπτη».

Η Jankavski είχε σταματήσει να ενημερώνει τους λογαριασμούς της εδώ και περισσότερο από έναν μήνα. Το τελευταίο της βίντεο είχε δημοσιευθεί την 1η Οκτωβρίου, μαζί με άλλη γνωστή influencer. Στα σχόλια κάτω από την ανάρτηση, οι θαυμαστές της γράφουν συγκινητικά μηνύματα αποχαιρετισμού.

