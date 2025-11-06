Η Ουκρανία εξαπέλυσε επίθεση με τουλάχιστον 75 drones στη Ρωσία την Πέμπτη, προκαλώντας πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή της νότιας πόλης Βόλγκογκραντ, η οποία στοίχισε τη ζωή τουλάχιστον ενός ατόμου και σταμάτησε δεκάδες πτήσεις σε όλη τη χώρα, ανέφεραν Ρώσοι αξιωματούχοι.

Για αρκετούς μήνες, η Ουκρανία «χτυπάει» ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου, αποθήκες και αγωγούς σε μια προσπάθεια να πλήξει την ρωσική οικονομία, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προχωρούν στην ανατολική Ουκρανία.

Ο κυβερνήτης του Βόλγκογκραντ, Αντρέι Μποχάροφ, δήλωσε ότι ένας 48χρονος άνδρας σκοτώθηκε από θραύσματα και ότι προκλήθηκε πυρκαγιά σε βιομηχανική ζώνη στην περιοχή Κρασνοαρμέισκ της πόλης, η οποία ήταν γνωστή ως Στάλινγκραντ.

Дроны атаковали третью по мощности ТЭС России под Костромой и попали в жилой дом в Волгограде



➡️ Один человек погиб. Подробнее — на сайте https://t.co/nEK3iybNBS pic.twitter.com/la7EmrVMsp — Вот Так (@vottak_tv) November 6, 2025

Η περιοχή φιλοξενεί το μεγάλο διυλιστήριο της Lukoil στο Βόλγκογκραντ, το οποίο έχει επανειλημμένα γίνει στόχος της Ουκρανίας. Το 2024, το διυλιστήριο του Βόλγκογκραντ επεξεργάστηκε 13,7 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου, ή το 5,1% του συνολικού όγκου των ρωσικών διυλιστηρίων.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανέφερε ότι 75 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, εκ των οποίων τα 49 στην περιοχή του Βόλγκογκραντ.

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι 13 αεροδρόμια σε όλη τη Ρωσία σταμάτησαν τις πτήσεις εξαιτίας της επίθεσης με drones.

Η Ρωσία ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι οι δυνάμεις της προχωρούν προς βόρεια μέσα στο Ποκρόβσκ, με στόχο να καταλάβουν πλήρως τη συγκεκριμένη πόλη της Ουκρανίας.

Ο ρωσικός στρατός αναφέρει ότι πλέον ελέγχει περισσότερο από το 19% της Ουκρανίας, ή περίπου 116.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα (44.800 τετραγωνικά μίλια).

