Αφέθηκαν κατά λάθος ελεύθεροι από σωφρονιστικό κατάστημα δύο κρατούμενοι στη Βρετανία, όμως ο ένας παραδόθηκε σήμερα στις Αρχές. Προηγήθηκαν αρκετά ανάλογα περιστατικά στη Βρετανία, εξαιτίας των οποίων επικρατεί αναβρασμός.

Συγκεκριμένα, ο 35χρονος Γουίλιαμ Σμιθ αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος από τη φυλακή νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, αλλά, μετά από τριήμερο ανθρωποκυνηγητό, η Αστυνομία του Σάρει επιβεβαίωσε ότι παραδόθηκε μόνος του.

Παράλληλα οι Αρχές συνεχίζουν να αναζητούν το Μπραχίμ Καντούρ Σερίφ ο οποίος επίσης, αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος μαζί με τον Σμιθ και του οποίου το όνομα υπάρχει στο μητρώο δραστών σεξουαλικών αδικημάτων.

Ο Σμιθ καταδικάστηκε σε 45 μήνες φυλάκιση για πολλαπλά αδικήματα απάτης τη Δευτέρα (3/11), αλλά αφέθηκε κατά λάθος ελεύθερος αργότερα την ίδια ημέρα.

Την ίδια στιγμή αίσθηση προκάλεσε δήλωση υπουργού ότι κρατούμενοι αφήνονται κατά λάθος ελεύθεροι από τις βρετανικές φυλακές κάθε εβδομάδα.

«Το σύστημα είναι το απόλυτο χάος», δήλωσε στον ραδιοφωνικό σταθμό Times Radio η Άλεξ Ντέιβις-Τζόουνς, υφυπουργός στο υπουργείο Δικαιοσύνης.

«Απελαύνουμε περισσότερους ξένους φυλακισμένους από ποτέ», δήλωσε η ίδια. «Θα τους απελαύνουμε μόλις καταδικάζονται, αντί να περιμένουμε να εκτίσουν την ποινή τους στις φυλακές τους», πρόσθεσε.

Η Ντέιβις-Τζόουνς απέδωσε την κρίση αυτή στα 14 χρόνια «λιτότητας και υποχρηματοδότησης των δημόσιων υπηρεσιών μας» καθώς και στην αποτυχία, υπό την προηγούμενη κυβέρνηση των Συντηρητικών, κατασκευής νέων φυλακών.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι 262 φυλακισμένοι αφέθηκαν κατά λάθος ελεύθεροι το 12μηνο έως τον Μάρτιο του 2025 –η τέταρτη συνεχή χρονιά που ο αριθμός αυτός καταγράφει αύξηση, ενώ είναι υπερδιπλάσιος των 115 που αναφέρθηκαν μία χρονιά νωρίτερα.