Την ένταξη του Καζακστάν στις Συμφωνίες του Αβραάμ χαιρέτισε ο Αμερικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με ανάρτησή του στο Truth Social, υπογραμμίζοντας ότι το Καζακστάν είναι η πρώτη χώρα της δεύτερης θητείας του που προσχωρεί σε αυτή «την ομάδα ΔΥΝΑΜΗΣ» και εκφράζοντας την πεποίθηση ότι όλο και περισσότερα έθνη θα ενωθούν μεταξύ τους για την προάσπιση της ειρήνης και την οικοδόμηση γεφυρών που θα φέρουν πραγματική σταθερότητα, ανάπτυξη και πρόοδο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος γνωστοποίησε επίσης ότι θα διοργανωθεί μια επίσημη τελετή για την υπογραφή των συμφωνιών από το Καζακστάν, και ευχήθηκε για τους «ειρηνοποιούς» του κόσμου, γράφοντας με κεφάλαια Γράμματα «ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ».

Νωρίτερα, Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ο Τραμπ επιθυμεί να πραγματοποιήσει επίσημη τελετή υπογραφής στον Λευκό Οίκο με τους ηγέτες του Ισραήλ και του Καζακστάν, και ιδανικά με τους ηγέτες και άλλων χωρών που επιθυμούν να προσχωρήσουν στις Συμφωνίες.

Η ανάρτηση Τραμπ

Μόλις είχα μια σπουδαία τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου του Ισραήλ και του Προέδρου Κασίμ-Ζομάρτ Τοκάγιεφ του Καζακστάν. Το Καζακστάν είναι η πρώτη χώρα της δεύτερης θητείας μου που προσχωρεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, η πρώτη από πολλές. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην οικοδόμηση γεφυρών σε όλο τον κόσμο. Σήμερα, περισσότερα έθνη παρατάσσονται για να αγκαλιάσουν την Ειρήνη και την Ευημερία μέσω των Συμφωνιών του Αβραάμ. Σύντομα θα ανακοινώσουμε μια Τελετή για την υπογραφή της συμφωνίας για να την επισημοποιήσουμε, και υπάρχουν πολλές ακόμη χώρες που προσπαθούν να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα ΔΥΝΑΜΗΣ. Πολλά περισσότερα έρχονται στην ένωση των χωρών για σταθερότητα και ανάπτυξη – πραγματική πρόοδο, πραγματικά αποτελέσματα. ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΟΙ ΕΙΡΗΝΟΠΟΙΟΙ!

Τι είναι οι Συμφωνίες του Αβραάμ

Οι «Συμφωνίες του Αβραάμ» είναι μια σειρά από διπλωματικές συμφωνίες που υπογράφηκαν στις 15 Σεπτεμβρίου 2020 μεταξύ του Ισραήλ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν, του Μαρόκου και του Σουδάν.

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος των ΗΠΑ, οι οποίες είχαν τον ρόλο διαμεσολαβητή με τις συμφωνίες να υπογράφονται επί της ουσίας στον Λευκό Οίκο, στην πρώτη θητεία του Ντόναλντ Τραμπ.

Οι προαναφερθείσες αραβικές χώρες συμφώνησαν να αναγνωρίσουν επισήμως το Ισραήλ, πράγμα το οποίο δεν έκαναν προηγουμένως, και να εξομαλύνουν τις διπλωματικές τους σχέσεις ώστε να «ανοίξει ένας δρόμος» για συνεργασία σε τομείς όπως το εμπόριο, οι επενδύσεις ο τουρισμός, η ασφάλεια, η επιστήμη και τεχνολογία.

Ενώ το Καζακστάν και το Ισραήλ διατηρούν πλήρεις διπλωματικές σχέσεις για περισσότερα από 30 χρόνια, η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να αναζωογονήσει τις Συμφωνίες του Αβραάμ ως το πλαίσιο που έχει θεσπίσει η Αμερική για τη συνεργασία μεταξύ του Ισραήλ και του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου.

Οι Συμφωνίες του Αβραάμ ονομάστηκαν έτσι γιατί ο Αβραάμ θεωρείται κοινός προπάτορας των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών (Ιουδαϊσμού, Χριστιανισμού, Ισλάμ). Το όνομα δηλώνει την ιδέα της συμβολικής ενότητας ανάμεσα στους λαούς της περιοχής.

Γιατί οι Συμφωνίες είναι ένα «σημαντικό πρώτο βήμα» για το Ισραήλ

Όπως ανέφερε και στην ανάρτησή του ο Αμερικανός πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου για να του ανακοινώσει την πρόθεση του Καζακστάν να προσχωρήσει στις Συμφωνίες. Η συνομιλία πιθανόν πραγματοποιήθηκε παρουσία του προέδρου του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με το Axios.

Ο Τοκάγιεφ επισκέφθηκε τον Λευκό Οίκο την Πέμπτη στο πλαίσιο μιας συνόδου κορυφής μεταξύ του Τραμπ και των πέντε ηγετών των χωρών της Κεντρικής Ασίας, οι οποίες είναι όλες μουσουλμανικές.

Τον περασμένο μήνα ο Τραμπ μιλώντας στο Axios, είπε ότι το Ισραήλ βρίσκεται σε μεγάλη απομόνωση λόγω του πολέμου στη Γάζα, τονίζοντας μία από τις προτεραιότητές του θα είναι να αποκαταστήσει τη διεθνή υποστήριξη προς το εβραϊκό κράτος μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

Κατά συνέπεια, αποτελεί ένα πρώτο βήμα για την αποκατάσταση της θέσης του Ισραήλ στον αραβικό και μουσουλμανικό κόσμο καθώς σύμφωνα με την πεποίθηση του Αμερικανού προέδρου περισσότερες χώρες με μουσουλμανική πλειοψηφία θα ενταχθούν στις Συμφωνίες του Αβραάμ στη συνέχεια, ενισχύοντας τη διεθνή νομιμότητα του Εβραϊκού κράτους.

Οι Συμφωνίες εξομάλυνσης των σχέσεων μεταξύ του Ισραήλ και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Μπαχρέιν και του Μαρόκου ήταν το σημαντικότερο επίτευγμα της εξωτερικής πολιτικής του Τραμπ κατά την πρώτη θητεία του. Ωστόσο, αξιωματούχοι των ΗΠΑ αναφέρουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ επιθυμεί να επεκτείνει το αρχικό πλαίσιο, προκειμένου να δώσει έμφαση στην προώθηση της περιφερειακής συνεργασίας και της θρησκευτικής ανεκτικότητας.

Για τον Τραμπ, η συμμετοχή «περιφερειακών παικτών» όπως η Σαουδική Αραβία ή ακόμη και η Συρία στις Συμφωνίες αποτελεί μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλά είναι ένα πολύ πιο ευαίσθητο θέμα από διπλωματική άποψη.

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι ο Λευκός Οίκος επιθυμεί να δώσει ώθηση στις Συμφωνίες του Αβραάμ ενόψει της προγραμματισμένης επίσκεψης του Σαουδάραβα πρίγκιπα Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ουάσινγκτον στις 18 Νοεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια μιας διάσκεψης στο Μαϊάμι την Τετάρτη, ο Τραμπ χαιρέτισε την πρέσβειρα της Σαουδικής Αραβίας στην Ουάσινγκτον, πριγκίπισσα Ρίμα μπιντ Μπαντάρ, και της είπε ότι θέλει η Σαουδική Αραβία να προσχωρήσει στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Ωστόσο, διεθνείς αναλυτές εκτιμούν ότι μια ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ βρίσκεται ακόμα πολυ μακριά, κάτι που αναγνωρίζει η Αμερικανική κυβέρνηση και ο πρόεδρος Τραμπ.

Μήνυμα θρησκευτικής ανεκτικότητας και διαλόγου

Για το Καζακστάν, το οποίο επίσης υπέγραψε συμφωνία με τις ΗΠΑ για κρίσιμα ορυκτά την Πέμπτη, είναι μια ευκαιρία να κερδίσει την εύνοια της Ουάσινγκτον, μέσω της ένταξής του στις Συμφωνίες του Αβραάμ.

Ο πρόεδρος του Καζακστάν, Κασίμ-Τζομάρτ Τοκάγιεφ επικοινώνησε με τον Λευκό Οίκο πριν τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο, και δήλωσε ότι επιθυμεί να εντάξει τη χώρα του στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Σημείωσε ότι επιθυμεί να αναβαθμίσει τις υπάρχουσες σχέσεις της χώρας του με το Ισραήλ, να επωφεληθεί από την περαιτέρω περιφερειακή συνεργασία και να στείλει ένα μήνυμα θρησκευτικής ανεκτικότητας και σημασίας του διαλόγου, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο.

