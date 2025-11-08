Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε το πρωί του Σαββάτου σε αποθήκη αρωματοποιίας στο Ντιλόβασι, στο βορειοδυτικό τμήμα της Τουρκίας, σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

«Έξι συμπολίτες μας έχασαν δυστυχώς τη ζωή τους. Ένας νοσηλεύεται τώρα. Επενέβησαν πυροσβέστες, ομάδες διάσωσης και του δήμου. Η πυρκαγιά έχει πλέον τεθεί υπό έλεγχο, αλλά το κτίριο έχει υποστεί σοβαρές ζημιές. Διεξάγεται έρευνα», δήλωσε στο τουρκικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο TRT Haber ο Ιλχαμί Ακτάς, ο κυβερνήτης της επαρχίας Κοτζαελί, στην οποία υπάγεται η πόλη του Ντιλόβασι.

Δύο όροφοι ενός κτιρίου που χρησιμοποιείτο ως αποθήκη και εργοστάσιο παρασκευής αρωμάτων απανθρακώθηκαν από τη φωτιά, η οποία ξέσπασε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, σύμφωνα με πλάνα που μετέδωσαν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Το Ντιλόβασι, βιομηχανική πόλη που βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κωνσταντινούπολης, φιλοξενεί πολλά εργοστάσια και αποθήκες.

