Ένας Παλαιστίνιος άνδρας σκοτώθηκε και ένας ακόμη τραυματίστηκε από πυρά Ισραηλινών στρατιωτών στη Λωρίδα της Γάζας, σύμφωνα με τοπικές υγειονομικές αρχές, την ώρα που η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς παραμένει εύθραυστη.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών υγείας στη Γάζα, δήλωσαν ότι ο νεκρός σκοτώθηκε από πυρά των Ισραηλινών στα ανατολικά του προσφυγικού καταυλισμού Μπουρέιτζ στα κεντρικά της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με διασώστες, ο τραυματίας Παλαιστίνιος πυροβολήθηκε και τραυματίστηκε από πυρά των Ισραηλινών στη δυτική περιοχή της Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Ο στρατός του Ισραήλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα σε ένα αίτημα σχολιασμού.

