Ο θάνατος του 20χρονου Ομίντ Σαρλάκ έχει προκαλέσει κύμα οργής και έντονες αντιδράσεις στο Ιράν. Λίγες ώρες πριν βρεθεί νεκρός, είχε δημοσιευτεί βίντεο στο οποίο φαίνεται να βάζει φωτιά σε αφίσα με το πρόσωπο του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ.

Η ιρανική αστυνομία υποστηρίζει ότι πρόκειται για αυτοκτονία. Ωστόσο, ακτιβιστές και συγγενείς του 20χρονου απορρίπτουν τον ισχυρισμό αυτό και κάνουν λόγο για ευθύνη των αρχών.

Ο Ομίντ Σαρλάκ εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του, στο δυτικό Ιράν, φέροντας τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια.

MEURTRE. Le corps sans vie d’Omid Sarlak, un jeune homme de 27 ans originaire d’Aligudarz, dans l’ouest de l’#Iran, a été retrouvé criblé de balles samedi 1er novembre 2025 dans une voiture, à côté d’une arme à feu.



La veille, il avait publié sur Instagram une vidéo de lui en… pic.twitter.com/6GwyZoJ4En — Armin Arefi (@arminarefi) November 4, 2025

Οι υποψίες για τις συνθήκες θανάτου του Σαρλάκ εντάθηκαν μετά από βίντεο με τον πατέρα του να λέει στο σημείο του θανάτου του γιου του: «Σκότωσαν τον ήρωά μου εδώ» ενώ μια φωνή εκτός οθόνης ακούγεται να λέει «τον περικύκλωσαν και τον πυροβόλησαν».

Αργότερα, πάντως, σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του Σαρλάκ ζήτησε από τον κόσμο «να μην δίνει σημασία σε ό,τι κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αφήσει τις δικαστικές αρχές να χειριστούν το θέμα», με ακτιβιστές να καταγγέλλουν ότι αυτό το βίντεο ήταν σκηνοθετημένο καθώς η οικογένεια βρισκόταν υπό παρακολούθηση.

Στην κηδεία του Σαρλάκ την περασμένη Δευτέρα φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Θάνατος στον Χαμενεΐ».

Proteste in #Iran dopo la morte dell'attivista Omid #Sarlak. Era comparso in un video mentre bruciava la foto dell'ayatollah #Khamenei. La polizia parla di suicidio, ma l'opposizione e il Dipartimento di Stato USA contestano la versione pic.twitter.com/aPPMAWu5GA — Tg3 (@Tg3web) November 9, 2025

Στο βίντεο που μοιράστηκε ο Σαρλάκ στο Instagram λίγες ώρες πριν από το θάνατό του, ακούγεται η φωνή του πρώην σάχη του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί, ο οποίος το 1979εγκατέλειψε το Ιράν και την ίδια χρονιά την εξουσία ανέλαβε η ισλαμική κυβέρνηση.

Ο Σαρλάκ ήταν φοιτητής αεροπορίας και ερασιτέχνης πυγμάχος, οπαδός του Ιρανού παλαιστή Εμπραχίμ Εσαγκί. Ο Εσαγκί είπε στην εφημερίδα Guardian ότι ο Σαρλάκ επικοινώνησε μαζί του μέσω Instagram λίγο πριν πεθάνει. «Μου έστειλε ένα μήνυμα ότι η ζωή του ήταν σε κίνδυνο και ότι αν του συνέβαινε κάτι, θα έπρεπε να γίνουμε η φωνή του».

Ο Εσαγκί, που ζει στη Γερμανία, είπε ότι μετά το θάνατό του, αρκετοί στενοί φίλοι του Σαρλάκ δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι δολοφονήθηκε από τις μυστικές υπηρεσίες.

Omid Sarlak was a young Iranian hero who posted a video of himself burning the image of the evil dictator Ayatollah Khamenei. The Islamic regime murdered him for it. His death has inspired a new social media trend of Iranians burning images of the dictator. pic.twitter.com/AAOnc1jxv7 — The Rational Dispatch (@Anaximander_II) November 4, 2025

