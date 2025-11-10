Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, προκαλώντας πανικό σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.

Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί.

An explosion was reported in a car near Gate No. 1 of Delhi’s Red Fort metro station. Atleast 8 people have been killed and several people are reported injured.



The exact cause of the blast is yet to be determined.



Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.

8 killed in explosion near Red Fort in Delhi

At least eight people were killed and several others were injured after an explosion took place near the Red Fort. pic.twitter.com/6je1gbyrGR November 10, 2025

Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.

Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.

