Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σήμερα κοντά στο Κόκκινο Φρούριο, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία του Νέου Δελχί, προκαλώντας πανικό σε μια πυκνοκατοικημένη περιοχή της ινδικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα, τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από δέκα τραυματίστηκαν. Οι αρχές έχουν αποκλείσει την περιοχή, ενώ αστυνομικές και πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στο σημείο.
Εικόνες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες και καπνό να υψώνεται από περισσότερα από ένα οχήματα σε δρόμο με κυκλοφοριακή συμφόρηση που βρίσκεται κοντά σε έναν σταθμό του μετρό στην παλιά πόλη του Νέου Δελχί.
Πυροσβεστικά οχήματα και μια ομάδα της αστυνομίας έχουν σπεύσει στο σημείο, μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο NDTV.
Σύμφωνα με τηλεοπτικά δίκτυα, κηρύχθηκε κατάσταση συναγερμού στην ινδική πρωτεύουσα μετά την έκρηξη.
Το Κόκκινο Φρούριο είναι φρούριο του 17ου αιώνα, της περιόδου αυτοκρατορίας Μουγκάλ, που βρίσκεται στην παλιά πόλη και αποτελεί δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο.