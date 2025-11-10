Μόλις το 18% των Γερμανών πολιτών θα επιθυμούσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς να διεκδικήσει την επανεκλογή του, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Forsa για λογαριασμό του δικτύου RTL.

Στην ίδια έρευνα, το 73% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι δεν θα επικροτούσε μια τέτοια απόφαση του επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) να είναι εκ νέου υποψήφιος στις ομοσπονδιακές εκλογές του 2029.

Ακόμη και μεταξύ των ψηφοφόρων της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), η υποστήριξη προς τον Μερτς εμφανίζεται μειωμένη: το 41% δηλώνει αντίθετο με ενδεχόμενη υποψηφιότητά του, ενώ το 47% θα την ενέκρινε.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε σε 1.002 άτομα, ενώ ενόψει των 70ών γενεθλίων του καγκελάριου την Τρίτη, το 52% των ερωτηθέντων απάντησε πως θα προτιμούσε να βρίσκεται στην ηγεσία της Γερμανίας ένας νεότερος πολιτικός.

