Για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικου μαθητή της με τον οποίο έκανε σεξ κατηγορείται η 34χρονη καθηγήτρια γυμνασίου και προπονήτρια ποδοσφαίρου Τζέσικα Μπέργκμαν η οποία συνελήφθη την περασμένη Παρασκευή στο Ιλινόις.

Η σύλληψη της 34χρονης έγινε μετά από καταγγελία γειτόνων ότι ο 17χρονος πλέον νεαρός επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της.

Ο μαθητής «επισκεπτόταν συχνά το σπίτι της Μπέργκμαν, μερικές φορές διανυκτερεύοντας εκεί, όπου οι δύο είχαν σεξουαλικές σχέσεις», σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα της κομητείας ΝτουΠέιτζ.

Η Μπέργκμαν γνώριζε τον νεαρό από το γυμνάσιο, όταν αυτός έπαιζε στην ποδοσφαιρική της ομάδα. Αρχικά ξεκίνησα να επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων και τηλεφωνημάτων όταν «σε κάποιο σημείο, η σχέση μεταξύ των δύο έγινε σεξουαλική», ανέφερε η εισαγγελία.

Οι εισαγγελείς ζήτησαν την κράτηση της Μπέργκμαν, αλλά ο δικαστής την άφησε ελεύθερη με τον όρο να μην έρθει σε επαφή με το θύμα ή οποιονδήποτε κάτω των 18 ετών, ορίζοντας την επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο για την 1η Δεκεμβρίου.

