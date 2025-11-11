Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, συμμετείχε στην Ουάσινγκτον σε τριμερή συνάντηση με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, και τον υπουργό Εξωτερικών της Συρίας, Άσαντ Χασάν αλ Σεϊμπανί.

Οι επαφές του Τούρκου υπουργού στο Λευκό Οίκο πραγματοποιήθηκαν την ίδια ώρα που ο πρόεδρος της Συρίας, Αχμέντ αλ Σάρα, συναντούσε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Στη σύσκεψη των τριών υπουργών συμμετείχαν επίσης ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ, και ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα και ειδικός απεσταλμένος για τη Συρία, Τομ Μπάρακ. Αργότερα, στη συνάντηση προσχώρησε και ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.

Σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι κατέθεσε τις απόψεις του «ειδικά στα προβληματικά σημεία της νότιας και βόρειας Συρίας και σε άλλα μέρη» καθώς και αναφορικά με τη άρση των κυρώσεων κατά της Συρίας. Χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι ετέθη η κατάσταση στη Σουέιντα στον Νότο και στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας που ελέγχεται από τις κουρδικές Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (SDF).

Ο ίδιος χαρακτήρισε σημαντικό το γεγονός ότι οι ΗΠΑ αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο διαμελισμού της Συρίας. «Εάν τα προβλήματα δεν αντιμετωπιστούν με προσοχή, υπάρχει πιθανότητα να προκύψει πρόβλημα που θα απειλήσει την εδαφική ακεραιότητα ολόκληρης της χώρας» δήλωσε.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι τρεις πλευρές επαναβεβαίωσαν τη στήριξή τους στη συμφωνία της 10ης Μαρτίου μεταξύ της συριακής κυβέρνησης και των Κούρδων για την ενσωμάτωση των SDF στον συριακό στρατό.

Ο Τούρκος ΥΠΕΞ σημείωσε επίσης ότι είχε την ευκαιρία να εξετάσει λεπτομερώς με την αμερικανική πλευρά «πολλά θέματα του φακέλου της Παλαιστίνης, για τον οποίο είναι υπεύθυνος ο Στιβ Γουίτκοφ».

Αναφέροντας ότι είχε ξεχωριστή συνάντηση με τους Γουίτκοφ και Μπάρακ, δήλωσε ότι συζήτησαν λεπτομερώς πολλά θέματα που αφορούν το Παλαιστινιακό ζήτημα, συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων που προέκυψαν σε σχέση με την εκεχειρία στη Γάζα.

«Εμείς, ως Τουρκία, φυσικά θεωρούμε ως πρώτη προτεραιότητά μας την εφαρμογή όλων των σταδίων του ειρηνευτικού σχεδίου προς όφελος όλων, τον τερματισμό της γενοκτονίας και την έναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας» δήλωσε ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας.

Αναφερόμενος στην έκδοση απόφασης του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών τόνισε ότι συνεχίζονται οι συζητήσεις και σημείωσε ότι η ευαισθησία για την Τουρκία είναι να αντικατοπτρίζει αυτή την εμπειρία και τις ανησυχίες της και για τον σκοπό αυτό η Άγκυρα έχει καταθέσει τις προτάσεις της.

«Ο Στιβ Γουίτκοφ ασχολείται επίσης με τον πόλεμο της Ουκρανίας», είπε, για τον οποίο διεξήχθη μακρά συζήτηση, με έμφαση στο τι μπορεί να γίνει σε αυτό το στάδιο για να τερματιστεί ο πόλεμος.

