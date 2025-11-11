Οι φήμες για την υγεία του Ρώσου Προέδρου οργιάζουν για άλλη μια φορά. Αφορμή στάθηκε μια πρόσφατη φωτογραφία που δείχνει το χέρι του πρησμένο και τις φλέβες του διογκωμένες.

Ο Ρώσος πρόεδρος, εθεάθη να σφίγγει το χέρι του σφιχτά από δυσφορία κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης στην οποία ο 73χρονος απευθύνθηκε σε κόσμο που είχε συγκεντρωθεί σε ένα γήπεδο μπάσκετ. Οι εικόνες πυροδότησαν νέες εικασίες ότι ο Πούτιν με μια σοβαρή ασθένεια, με τους διαδικτυακούς ντετέκτιβ να ισχυρίζονται ότι μπορεί να πάσχει από νόσο του Πάρκινσον μέχρι καρκίνο.

«Κάτι δεν πάει καλά με τα χέρια του Πούτιν», δήλωσε στο East2West ο Άντον Γκεραστσένκο, πρώην σύμβουλος του ουκρανικού υπουργείου Εσωτερικών.

«Εκτός από το γεγονός ότι είναι καλυμμένα με αίμα μέχρι τους αγκώνες, οι φλέβες του είναι επίσης διογκωμένες», πρόσθεσε.

Τον Νοέμβριο του 2024, τα χέρια του Πούτιν αποτέλεσαν αντικείμενο εικασιών, με τον Γκεραστσένκο να δημοσιεύει στο X πώς ένα βίντεο έδειχνε ότι «δεν κινούνταν και φαινόταν σαν να ήταν ξεχωριστά από το σώμα του».

Τον Οκτώβριο του 2024, το Κρεμλίνο είχε δηλώσει ότι ο Πούτιν δεν είχε προβλήματα υγείας, αφού δεν είχε εμφανιστεί δημόσια για δύο εβδομάδες. Ακόμη ανέφερε ότι ο Πούτιν είχε επισκεφθεί νοσοκομείο της Μόσχας για ιατρικές εξετάσεις.

Τον Απρίλιο του 2022, ένα βίντεο του Πούτιν να κρατάει ένα τραπέζι ενώ συνομιλεί με τον πρώην υπουργό Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου είχε επίσης προκαλέσει εικασίες σχετικά με την κατάσταση της υγείας του.

