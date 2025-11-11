Ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο Τιμούρ Μίντιτς, είναι μεταξύ των επτά ατόμων που κατηγορήθηκαν στο πλαίσιο μιας μεγάλης έρευνας για διαφθορά.

Σύμφωνα με το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), η εγκληματική ομάδα «έστησε ένα μεγάλο σχέδιο διαφθοράς 100 εκατ. δολαρίων για τον έλεγχο βασικών κρατικών επιχειρήσεων», συμπεριλαμβανομένης της Energoatom, της κρατικής υπηρεσίας πυρηνικής ενέργειας της Ουκρανίας. Στην υπόθεση φέρονται να εμπλέκονται επτά άτομα που έλαβαν μίζες της τάξης του 10%-15% από εργολάβους.

Σύμφωνα με ανεξάρτητες πηγές του Κιέβου, η NABU διεξήγαγε έρευνες στο Κίεβο σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τον Μίντιτς στις 10 Νοεμβρίου, αλλά ενημερώθηκε σχετικά και είχε διέφυγε.

Ο Ζελένσκι απάντησε στο σκάνδαλο με ένα σχόλιο, επαινώντας τις προσπάθειες του Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς κατά της διαφθοράς.

«Οποιεσδήποτε αποτελεσματικές ενέργειες κατά της διαφθοράς είναι απολύτως απαραίτητες. Η αναπόφευκτη τιμωρία είναι απαραίτητη», είπε στην βραδινή του ομιλία, χωρίς να κατονομάσει τον Μίντιτς ή άλλους εμπλεκόμενους.

Έξι άλλα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στο σχέδιο έχουν επίσης κατηγορηθεί για την ίδια υπόθεση, ενώ πέντε έχουν συλληφθεί, σύμφωνα με την υπηρεσία. Ο Μίντιτς παραμένει ασύλληπτος.

Ποιος είναι ο Τιμούρ Μίντιτς

Ο Τιμούρ Μίντιτς είναι συνιδιοκτήτης της Kvartal 95, μιας εταιρείας παραγωγής στην οποία είχε μερίδιο ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αφού εξελέγη πρόεδρος το 2019, ο Ζελένσκι μεταβίβασε το μερίδιό του σε άλλους εταίρους.

Το 2021, ο πρόεδρος φέρεται να γιόρτασε τα γενέθλιά του στο διαμέρισμα του Μίντιτς, σύμφωνα με Ουκρανούς ερευνητές δημοσιογράφους.

Παραγωγός ταινιών με τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα σε διάφορους τομείς, ο Μίντιτς φέρεται να έχει επεκτείνει την επιχειρηματική και πολιτική του επιρροή τα τελευταία χρόνια.

Οι ηχογραφήσεις που δημοσίευσε το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας φέρεται να περιλαμβάνουν τις φωνές του Μίντιτς, που φέρεται να είναι ο αρχηγός της ομάδας, και του υπουργού Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουστσένκο. Ο Χαλουστσένκο διετέλεσε προηγουμένως υπουργός Ενέργειας από το 2021 έως τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους.

Έρευνα 15 μηνών, 1.000 ώρες τηλεφωνικών συνομιλιών, 70 επιτόπιες έρευνες

Η ανακοίνωση του NABU έρχεται ως αποτέλεσμα έρευνας 15 μηνών, που αξιοποίησε 1.000 ώρες τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και οι οποίες οδήγησαν σε 70 επιτόπιες έρευνες.

Το Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς ανέφερε ότι η εγκληματική ομάδα λάμβανε μίζες από εργολάβους της Energoatom, που αντιστοιχούσαν στο 10-15% της αξίας κάθε σύμβασης.

«Στην πραγματικότητα, η διαχείριση μιας στρατηγικής επιχείρησης με ετήσια έσοδα άνω των 200 δισεκατομμυρίων ριάλ (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) δεν διεξήχθη από αξιωματούχους, αλλά από εξωτερικούς συνεργάτες που δεν είχαν επίσημη εξουσία», ανέφερε η NABU σε ανακοίνωσή της.

Οι δημοσιευμένες κασέτες αποκαλύπτουν φωνές που αναγνωρίστηκαν ως «Roket» και «Tenor» να συνωμοτούν για να ασκήσουν πίεση σε εργολάβους, ανέφερε η υπηρεσία. Σύμφωνα με τις ανεξάρτητες πηγές του Κιέβου, ο «Roket» είναι ο Ιχόρ Μιρόνιουκ, πρώην σύμβουλος του τότε υπουργού Ενέργειας Χαλουστσένκο ενώ ο «Tenor» είναι ο Ντμίτρο Μπασόφ, πρώην εισαγγελέας και πρώην επικεφαλής του τμήματος ασφάλειας της Energoatom.

Μάλιστα ο Μιρόνιουκ είχε διατελέσει βοηθός του φυγά Ουκρανού πρώην βουλευτή Αντρίι Ντερκάχ, ο οποίος υπηρετεί πλέον ως Ρώσος γερουσιαστής από το 2024.

Τα στελέχη της NABU θεωρούν ότι οι εμπλεκόμενοι στην υπόθεση έχουν ξεπλύνει περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια, χρησιμοποιώντας ένα γραφείο στο Κίεβο που ανήκει στην οικογένεια του Ντερκάχ.

Η NABU λέει ότι ο Μιρόνιουκ και ο Μπασόφ ουσιαστικά «ανέλαβαν τον έλεγχο όλων των αγορών της εταιρείας».

Η Ουκρανία πιέζεται από την ΕΕ να καταπολεμήσει τη διαφθορά

Η Ουκρανία δέχεται πιέσεις να καταπολεμήσει τη διαφθορά καθώς επιδιώκει την ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και διεκδικεί σημαντική οικονομική υποστήριξη από τους Δυτικούς εταίρους, ενώ παράλληλα αποκρούει τις μαζικές ρωσικές επιθέσεις στο ενεργειακό της σύστημα.

Οι κατηγορίες για χρηματισμό στον ενεργειακό τομέα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες για το ευρύτερο κοινό, το οποίο αντιμετωπίζει παρατεταμένες καθημερινές διακοπές ρεύματος σε μεγάλο τμήμα της χώρας, πριν ακόμη αρχίσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα.

