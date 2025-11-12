Σε μια ανεπίσημη ατμόσφαιρα, ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τη Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον προσωρινό πρόεδρο της Συρίας, Αχμέντ Αλ-Σαράα, σε μια συνάντηση που έγινε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς δημοσιογράφους, αλλά παρουσία επίσημων φωτογράφων.

Ο Αλ-Σαράα, ο οποίος πριν από έναν χρόνο ήταν επικηρυγμένος με 10 εκατομμύρια δολάρια, έγινε δεκτός από τον Τραμπ με χαλαρή διάθεση και χιούμορ, σε σκηνές που προκάλεσαν αίσθηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος χάρισε στον φιλοξενούμενό του μπουκαλάκια αρώματος της σειράς “45-47”, το οποίο ο ίδιος έχει λανσάρει, και τον ψέκασε ο ίδιος, λέγοντας: «Είναι το καλύτερο άρωμα! Και το άλλο είναι για τη γυναίκα σου».

Trump sprays Syrian President Ahmed Al-Sharaa with his "Victory" cologne at the White House. pic.twitter.com/DrjHzLnHYb November 12, 2025

Στη συνέχεια, ο Τραμπ τον ρώτησε χαμογελώντας: «Πόσες γυναίκες έχεις;», με τον Σύρο πρόεδρο να απαντά «μία». «Μία; Με τύπους σαν εσάς ποτέ δεν ξέρεις!» απάντησε αστειευόμενος ο Τραμπ, προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Το συγκεκριμένο άρωμα, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, κοστίζει 249 δολάρια και διατίθεται σε ανδρική και γυναικεία εκδοχή.

Παράλληλα με τη συνάντηση, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανέστειλαν για άλλες 180 ημέρες την εφαρμογή κυρώσεων κατά της Συρίας, ύστερα από εντολή του Τραμπ — απόφαση που, όπως σημειώνεται, ενδέχεται να οδηγήσει στην πλήρη άρση των κυρώσεων, εφόσον εγκριθεί από το Κογκρέσο.

Ο Αλ-Σαράα, από την πλευρά του, προσέφερε συμβολικά δώρα στον Αμερικανό πρόεδρο, αντίγραφα αρχαίων συριακών αντικειμένων, ως ένδειξη φιλίας και αναθέρμανσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

protothema.gr