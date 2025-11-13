Την αναστολή όλων των πτήσεων με αεροσκάφη C-130 ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας μετά τη συντριβή ενός τέτοιου τύπου αεροσκάφους με αποτέλεσμα τον θάνατο 20 στελεχών της τουρκικής Πολεμικής Αεροπορίας.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση πρόκειται για «προληπτικό μέτρο».

Οι πτήσεις των C-130 «θα ξεκινήσουν εκ νέου αφού ολοκληρωθούν όλοι οι απαραίτητοι τεχνικοί έλεγχοι» αναφέρεται στην ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας.

Όσον αφορά το μοιραίο αεροσκάφος, το τουρκικό υπουργείο διευκρίνισε ότι είχε εκσυγχρονιστεί από την Erciyes Avionics ενώ η προγραμματισμένη συντήρηση του σκελετού, του κινητήρα και της έλικας είχε πραγματοποιηθεί εγκαίρως. Η τελευταία συντήρηση, δε, πραγματοποιήθηκε μεταξύ 11 Σεπτεμβρίου και 12 Οκτωβρίου 2025.

Όπως διευκρινίστηκε το μοιραίο αεροσκάφος είχε αγοραστεί από τη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιανουαρίου 2012 και, μετά από συντήρηση, προστέθηκε στον στόλο της Πολεμικής Αεροπορίας της Τουρκίας το 2014 πριν να τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία το 2022.

Το χρονικό της μοιραίας πτήσης

Στην ανακοίνωση δίνεται και λεπτομερή καταγραφή του χρονολογίου της μοιραίας πτήσης:

Στις 11 Νοεμβρίου, το μεταγωγικό αεροσκάφος τύπου C-130E, με αριθμό 68-1609, που ανήκει στην 12η Διοίκηση Κεντρικής Βάσης Αερομεταφορών της Διοίκησης Αεροπορικών Δυνάμεων, απογειώθηκε από το Καϊσέρι στις 09:02 με αποστολή τη μεταφορά προσωπικού και υλικού στην επαρχία Γκάντζα του Αζερμπαϊτζάν και προσγειώθηκε με ασφάλεια στη Γκάντζα στις 11:06.

Η 10μελής ομάδα συντήρησης των F-16 της Τουρκίας που πετούν στο Αζερμπαϊτζάν απογειώθηκε ξανά στις 13:15 με συνολικά 20 άτομα για τη μεταφορά στην 5η Διοίκηση Κεντρικής Βάσης Αεροσκαφών προκειμένου να μεταφέρει διάφορα υλικά συντήρησης αεροσκαφών.

Μετά την απογείωση, η τελευταία επικοινωνία με τον Έλεγχο Εναέριας Κυκλοφορίας της Τιφλίδας πραγματοποιήθηκε στις 13:50. Μετά από αυτή την ώρα, η επικοινωνία με το αεροσκάφος μέσω ασυρμάτου και ραντάρ χάθηκε.

Στις 14:34, ενημερωθήκαμε ότι το αεροσκάφος μας με τον κωδικό κλήσης TUAF 543 συνετρίβη στα σύνορα Αζερμπαϊτζάν-Γεωργίας νότια της Τιφλίδας για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο.

