Βίντεο που κυκλοφορεί ευρέως στο διαδίκτυο καταγράφει τη στιγμή που μια αστυνομικός στην Κίνα χάνει τον έλεγχο της μοτοσικλέτας της και πέφτει πάνω σε πολίτες κατά τη διάρκεια επίδειξης.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, το περιστατικό σημειώθηκε σε αστυνομική επίδειξη στην πόλη Σουτσόου.

Στο βίντεο φαίνεται αρχικά αστυνομικοί σε μηχανές να είναι σε σειρά, ενώ πολύ κοντά τους υπάρχει πλήθος κόσμου που παρακολουθεί, με ένα σχοινί να χωρίζει τους συγκεντρωμένους από τους αστυνομικούς.

Όταν έρχεται η σειρά μιας αστυνομικού να βάλει μπροστά τη μηχανή της και να ξεκινήσει την πορεία της, ενώ διανύει λίγα μέτρα στη συνέχεια χάνει τον έλεγχο και πέφτει επάνω σε δύο παιδιά που στέκονται περιμένοντας να δουν την επίδειξη.

Η μηχανή πέφτει με ορμή πάνω στα παιδιά, τα οποία σωριάζονται στο έδαφος. Η αστυνομικός διανύει λίγα μέτρα ακόμα και σταματά καθώς η μηχανή της ανατρέπεται.

Το παράδοξο είναι ότι η δράστης αντί να τρέξει να ελέγξει την κατάσταση των… θυμάτων της, πηγαίνει αμέσως σε συναδέλφους της που σπεύδουν να δουν τι έχει συμβεί για να τους ζητήσει να ελέγξουν τη μηχανή της κι αν έχει πάθει κάποια ζημιά.

Από την πλευρά του, το Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας της Σουτσόου εξέδωσε έκτοτε επίσημη συγγνώμη, λέγοντας ότι όλα τα θύματα έλαβαν περίθαλψη και πήραν εξιτήριο, και ότι ο αστυνομικός έλαβε επίσημη επίπληξη και «εκπαιδευτική καθοδήγηση».

