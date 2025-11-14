Η βουλή της Γροιλανδίας ενέκρινε την Πέμπτη νέο νόμο που περιορίζει σημαντικά το δικαίωμα αλλοδαπών να αποκτούν ακίνητη περιουσία στο νησί, σε μια κίνηση που συνδέεται με το αυξανόμενο ενδιαφέρον Αμερικανών επενδυτών.

Ο νόμος υπερψηφίστηκε με 21 ψήφους υπέρ και έξι αποχές.

Σύμφωνα με το νέο πλαίσιο, όσοι δεν διαθέτουν δανέζικη υπηκοότητα, καθώς και οι ξένες εταιρείες, δεν θα μπορούν να αποκτούν τίτλους ιδιοκτησίας ή δικαιώματα χρήσης ακινήτων, παρά μόνο εάν διαμένουν μόνιμα στη Γροιλανδία για δύο συνεχόμενα έτη και έχουν φορολογηθεί στο νησί για την ίδια περίοδο.

Αντιθέτως, «τα φυσικά πρόσωπα που έχουν δανέζικη υπηκοότητα μπορούν να αποκτούν τίτλο ιδιοκτησίας ή δικαίωμα χρήσης ενός ακινήτου στη Γροιλανδία», όπως διευκρινίζεται στη νομοθεσία.

Η συζήτηση αναθερμάνθηκε νωρίτερα φέτος, μετά από έρευνα της Politiken, η οποία αποκάλυψε έντονη κινητικότητα Αμερικανών επενδυτών στην αγορά ακινήτων της Γροιλανδίας — ενδιαφέρον που συνδέθηκε και με τη δημόσια δήλωση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι θέλει «να αποκτήσουν» οι ΗΠΑ το νησί.

Με βάση το νέο πλαίσιο, μόνο εταιρείες και οργανισμοί από τη Γροιλανδία, τη Δανία και τις Νήσους Φερόες μπορούν πλέον να αποκτούν δικαίωμα χρήσης γης ή να αγοράζουν ακίνητα.

Στη Γροιλανδία η γη ανήκει στο κράτος, ωστόσο είναι δυνατό ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο να εξασφαλίσει δικαίωμα χρήσης οικοπέδου και να κατέχει ακίνητη περιουσία.

Ο νόμος τίθεται σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου, ενώ για κάθε παράβαση προβλέπονται πρόστιμα. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αίτησης εξαίρεσης προς την τοπική κυβέρνηση.

protothema.gr