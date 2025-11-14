Η Κίνα εξέφρασε τη «μεγάλη της δυσαρέσκεια και την σφοδρή της αντίθεση» στην έγκριση πώλησης όπλων από την Ουάσινγκτον στην Ταϊβάν, της πρώτης από την ανάληψη της εξουσίας από τον Ντόναλντ Τραμπ.

«Το θέμα της Ταϊβάν βρίσκεται στο κέντρο των θεμελιωδών συμφερόντων της Κίνας και συνιστά απόλυτη κόκκινη γραμμή στις σινοαμερικανικές σχέσεις», δήλωσε εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών.

«Η Κίνα είναι πολύ δυσαρεστημένη και αντιτίθεται σφοδρά». «Θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να υπερασπισθεί την κυριαρχία, την εθνική ασφάλεια και την εδαφική ακεραιότητά της».

«Πράσινο φως» για την πρώτη πώληση όπλων

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενέκριναν την πρώτη πώληση όπλων στην Ταϊβάν από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία τον Ιανουάριο, ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊπέι.

Η Ουάσινγκτον παραμένει το κυριότερο στήριγμα της Ταϊβάν, την κυριαρχία επί της οποίας διεκδικεί το Πεκίνο που διακηρύσσει ότι το νησί αποτελεί τμήμα του εδάφους της Κίνας και απειλεί με τη χρήση στρατιωτικής βίας για την επιστροφή της Ταϊβάν στο έλεγχό του.

Τι ανέφερε στην ανακοίνωση

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Συνεργασίας για την Αμυνα και την Ασφάλεια των ΗΠΑ, η Ταϊβάν είχε ζητήσει «εξαρτήματα, ανταλλακτικά και αξεσουάρ, καθώς και υποστήριξη για την επισκευή και την επιστροφή αεροσκαφών F-16, C-130 και Indigenous Defense Fighter (IDF) έναντι ποσού 330 εκατομμυρίων δολαρίων».

Η Ταϊβάν διαθέτει τη δική της αμυντική βιομηχανία, αλλά, σε περίπτωση πολεμικής σύγκρουσης με την Κίνα, ο στρατός της θα υπερκεραζόταν απέναντι στις κινεζικές ένοπλες δυνάμεις, εξ ου και η ισχυρή εξάρτησή της από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την άμυνά της.

