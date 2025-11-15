Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίστηκε αποφασισμένος να επαναφέρει τη χώρα του στο μονοπάτι των πυρηνικών δοκιμών, δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν σε δοκιμές πυρηνικών όπλων, «όπως κάνουν κι άλλες χώρες».

Μιλώντας σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, κατά τη διάρκεια πτήσης προς τη Φλόριντα, ο Τραμπ απέφυγε να δώσει λεπτομέρειες, σημειώνοντας: «Δεν θέλω να σας μιλήσω για αυτό. Αλλά θα κάνουμε πυρηνικές δοκιμές, όπως κάνουν κι άλλες χώρες».

Ο ίδιος απέφυγε να διευκρινίσει εάν τα σχέδια περιλαμβάνουν πυροδότηση πυρηνικής κεφαλής.

Τον προηγούμενο μήνα, ο Τραμπ έδωσε εντολή στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να ξεκινήσουν δοκιμές πυρηνικών όπλων, για πρώτη φορά ύστερα από 33 χρόνια. Είχε κάνει αυτήν την αιφνιδιαστική ανακοίνωση μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Truth Social, καθ’ οδόν για τη συνάντηση με τον κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στην πόλη Μπουσάν της Νότιας Κορέας.

Σήμερα, οι ΗΠΑ δοκιμάζουν κάθε μέρος των συστημάτων πυρηνικών όπλων τους εκτός από το εκρηκτικό πυρηνικό υλικό στις κεφαλές. Η τελευταία δοκιμή πυρηνικών όπλων πλήρους κλίμακας έγινε στις ΗΠΑ το 1992 και η πρακτική απαγορεύτηκε από τον πρώην πρόεδρο Μπιλ Κλίντον το 1996.

Η πρόσφατη υπόδειξη του Τραμπ ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επαναλάβουν τις πυρηνικές δοκιμές έρχεται μετά την καυχησιολογία του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν τον Οκτώβριο ότι η Μόσχα είχε δοκιμάσει με επιτυχία μια τορπίλη Poseidon με πυρηνική ενέργεια.

«Ο λόγος που λέω – δοκιμές είναι επειδή η Ρωσία ανακοίνωσε ότι θα έκανε μια δοκιμή», δήλωσε πρόσφατα ο Τραμπ στην εκπομπή «60 Minutes». «Αν παρατηρήσετε, η Βόρεια Κορέα κάνει συνεχώς δοκιμές. Άλλες χώρες κάνουν δοκιμές», είπε, προσθέτοντας: «Δεν θέλω να είμαι η μόνη χώρα που δεν κάνει δοκιμές».

Διαφωνούν κυβερνητικά στελέχη με την απόφαση Τραμπ

Ωστόσο η απόφαση Τραμπ δεν βρίσκει σύμφωνη όλη την κυβέρνηση. Κορυφαίοι αξιωματούχοι ενέργειας και πυρηνικής ενέργειας στην κυβέρνηση Τραμπ σχεδιάζουν να συναντηθούν με τον Λευκό Οίκο και το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας τις επόμενες ημέρες για να αποτρέψουν τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ από το να επαναλάβει τις δοκιμές των πυρηνικών όπλων της χώρας, δήλωσαν πηγές στο CNNi.

Ο Υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο επικεφαλής της Εθνικής Διοίκησης Πυρηνικής Ασφάλειας Μπράντον Μ. Γουίλιαμς και αξιωματούχοι των Εθνικών Εργαστηρίων των ΗΠΑ σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Λευκό Οίκο ότι δεν πιστεύουν ότι οι πυρηνικές δοκιμές, όπως υπαινίχθηκε ο Τραμπ τον περασμένο μήνα, είναι εφικτές, όπως αποκάλυψαν δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα, αλλά θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία του.

Αυτό γιατί Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικής Ασφάλειας είναι υπό την αιγίδα του υπουργείου Ενέργειας και όχι υπό την αίγίδα του Υπουργείου Πολέμου, όπως μετενόμασε ο Αμερικανός πρόεδρος το Υπουργείο Άμυνας.

cnn.gr