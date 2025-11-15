Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του δημάρχου του Λονδίνου, Σαντίκ Καν, υποστηρίζοντας ότι η βρετανική πρωτεύουσα είναι «τόσο επικίνδυνη» ώστε «άνθρωποι μαχαιρώνονται στον κ@λο ή και χειρότερα». Τα σχόλια έγιναν σε συνέντευξη που παραχώρησε στο βρετανικό δίκτυο GB News.

Ο Τραμπ ανέφερε ότι, κατά την άποψή του, η Ευρώπη «δεν είναι πια αυτή που ήταν», αποδίδοντας την αλλαγή στη μαζική μετανάστευση, η οποία –όπως είπε– «σαρώνει την ήπειρο». Η δήλωσή του προστίθεται σε μια σειρά επικριτικών τοποθετήσεων προς τον Σαντίκ Καν, με τον οποίο συγκρούεται συχνά τα τελευταία χρόνια.

«Θλίβομαι βλέποντας τι συνέβη στην Ευρώπη με τη μετανάστευση. Πρωτίστως σκέφτομαι τη μετανάστευση, αλλά και τις κακές πολιτικές φορολόγησης. Αν κοιτάξετε την Ευρώπη, δεν είναι το ίδιο μέρος. Δεν μπορώ να πω σε όλα τα μέρη της, αλλά σχεδόν παντού», είπε.

Φραστικά πυρά Τραμπ κατά του δημάρχου του Λονδίνου

Ο Τραμπ δεν έχασε την ευκαιρία να εξαπολύσει νέα βέλη κατά του κεντροαριστερού δημάρχου του Λονδίνου Σαντίκ Καν, που έχει αποκαλέσει μεταξύ άλλων «ρατσιστή» και «μισογύνη» τον Ρεπουμπλικανό ένοικο του Λευκού Οίκου.

🚨🇺🇸 🇬🇧 TRUMP: YOU HAVE PEOPLE BEING “STABBED IN THE ASS” IN LONDON



"Look at the crime you have in London.



My mother loved London.



She loved that city.



She'd always talk about it.



That was a different London than you have today.



Today you have people being stabbed in… https://t.co/TCxUDEVMkf pic.twitter.com/5Nkg78qegc November 15, 2025

«Ο Σαντίκ Καν είναι φρικτός δήμαρχος. Είναι καταστροφή. Κοιτάξτε την εγκληματικότητα που έχετε στο Λονδίνο. Η μητέρα μου αγαπούσε το Λονδίνο, αγαπούσε αυτή την πόλη. Μιλούσε πάντα για το πόσο διαφορετικό ήταν το Λονδίνο σε σύγκριση με αυτό που είναι σήμερα. Σήμερα άνθρωποι μαχαιρώνονται στον κ@λο ή και χειρότερα», είπε ο Τραμπ στη δημοσιογράφο Μπεβ Τέρνερ του GB News .

'This couldn't be worse for Keir Starmer.'



GB News' Olivia Utley says she wouldn't be surprised if Keir Starmer is furious with the BBC for potentially putting strain on the relationship between the UK and the US. pic.twitter.com/akihc650ts — GB News (@GBNEWS) November 15, 2025

Τα σχόλια Τραμπ έρχονται μετά την επιβεβαίωσή του ότι θα μηνύσει το BBC διεκδικώντας αποζημίωση έως και 5 εκατ. δολαρίων παρά τη συγγνώμη του βρετανικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα για το παραπλανητικό μοντάζ από την εκπομπή Panorama ομιλίας του Ρεπουμπλικανού προέδρου στις 6 Ιανουαρίου 2021, όταν οπαδοί του είχαν κάνει έφοδο στο Καπιτώλιο.

