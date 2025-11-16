Πολλαπλές εκρήξεις σημειώθηκαν σήμερα στο ηφαίστειο Σακουρατζίμα στην Ιαπωνία, δημιουργώντας πυκνό σύννεφο καπνού και τέφρας που έφτασε σε ύψος έως και 4,4 χιλιομέτρων, σύμφωνα με τις αρχές. Το ηφαίστειο βρίσκεται στο νησί Κιούσου, στη δυτική Ιαπωνία, και αποτελεί ένα από τα πλέον ενεργά της χώρας.

Η αυξημένη ηφαιστειακή δραστηριότητα προκάλεσε άμεσες επιπτώσεις στις αερομεταφορές, με δεκάδες πτήσεις να ακυρώνονται λόγω της εκτεταμένης τέφρας που επηρέασε τον εναέριο χώρο της περιοχής.

Το ηφαίστειο Σακουρατζίμα που βρίσκεται στο νότιο άκρο του Κιούσου κοντά στην πόλη Καγκοσίμα, εξερράγη περίπου στις 18:00 χθες Σάββατο, ανέφερε η Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA). Σημειώθηκαν δύο ακόμη εκρήξεις περίπου στις 2:30 π.μ. και 10:50 π.μ.

Είναι η πρώτη έκρηξη, που το ύψος του καπνού και της τέφρας έφτασε τα 4 χιλιόμετρα ή και περισσότερο εδώ και σχεδόν 13 μήνες, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Kyodo.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι 30 πτήσεις προς και από το αεροδρόμιο της πόλης Καγκοσίμα ακυρώθηκαν λόγω της πτώσης της ηφαιστειακής τέφρας.

Η JMA ανέφερε ότι ηφαιστειακή τέφρα μετακινήθηκε βορειοανατολικά μετά την τελευταία έκρηξη και ότι αναμένει να πέσει σήμερα στην Καγκοσίμα, καθώς και στην κοντινή επαρχία Μιγιαζάκι.

Το Σακουρατζίμα είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια της Ιαπωνίας και εκρήξεις ποικίλων βαθμών λαμβάνουν χώρα σε τακτική βάση. Το 2019 η εκτόξευση της τέφρας έφθασε σε ύψος έως και 5,5 χλμ.

