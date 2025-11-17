Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε την Κυριακή ότι στηρίζει πλέον την πρόταση οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ψηφίσουν υπέρ της δημοσιοποίησης των αρχείων που αφορούν την υπόθεση του Τζέφρι Έπσταϊν, του χρηματομεσίτη που κατηγορήθηκε για σεξουαλικά εγκλήματα. Η τοποθέτηση σηματοδοτεί αλλαγή στάσης, καθώς μέχρι πρόσφατα ο Τραμπ εξέφραζε αντίθεση.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο πρόεδρος ανέφερε ότι «οι Ρεπουμπλικάνοι στη Βουλή πρέπει να ψηφίσουν να δημοσιοποιηθεί ο φάκελος του Έπσταϊν, επειδή δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε κι επειδή είναι καιρός να αφήσουμε πίσω μας αυτή την απάτη των δημοκρατικών». Δεν υπήρξαν άμεσες διευκρινίσεις από τον Λευκό Οίκο ή ηγετικά στελέχη των Ρεπουμπλικάνων για το αν η πρόταση θα τεθεί σε διαδικασία ψήφισης.

Η Βουλή των Αντιπροσώπων θα εξετάσει εντός της εβδομάδας πρόταση νόμου που θα υποχρεώσει το υπουργείο Δικαιοσύνης να δώσει στη δημοσιότητα όλο το υλικό που διαθέτει για την υπόθεση Έπσταϊν.

«Το υπουργείο Δικαιοσύνης έχει ήδη δημοσιοποιήσει δεκάδες χιλιάδες σελίδες για τον Έπσταϊν και αφορούν διάφορους δημοκρατικούς» και τη «σχέση τους με τον Έπσταϊν», συνέχισε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας τα ονόματα «Μπιλ Κλίντον, Ριντ Χόφμαν, Λάρι Σάμερς κ.λπ.».

Ο ρεπουμπλικάνος αρχηγός του κράτους έχει κατηγορηθεί επανειλημμένα τους τελευταίους μήνες πως προσπαθεί να αποκρύψει διαστάσεις της υπόθεσης που τον αφορούν προσωπικά, κάτι που διαψεύδει.

Η στάση του δίχασε το ρεπουμπλικανικό στρατόπεδο, συνήθως απόλυτα πιστό σ’ αυτόν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ πήρε αποστάσεις όταν δεν καταφέρθηκε με σφοδρότητα εναντίον μέχρι πρότινος αφοσιωμένων συμμάχων του στο κίνημα MAGA, όπως ιδίως η βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν. Το σαββατοκύριακο απέσυρε την υποστήριξή του στην υποψηφιότητά της ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026.

«Ορισμένα ‘μέλη’ του ρεπουμπλικανικού κόμματος ‘χρησιμοποιούνται’» και «δεν μπορούμε να αφήσουμε να γίνεται αυτό», πέταξε ο πρόεδρος.

Η αρμόδια επιτροπή της Βουλής «μπορεί να έχει όλα όσα δικαιούται από νομική άποψη, δεν με νοιάζει!», πρόσθεσε, πληκτρολογώντας την τελευταία πρόταση με κεφαλαία, όπως συνηθίζει για έμφαση.

ΑΠΕ-ΜΠΕ