Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Κυριακή ότι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες επεξεργάζονται σχέδιο νόμου που θα επιβάλλει κυρώσεις σε κάθε χώρα που διατηρεί εμπορικές συναλλαγές με τη Ρωσία, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο το μέτρο να επεκταθεί και στο Ιράν.

«Όπως ξέρετε, εγώ το πρότεινα, έτσι οποιαδήποτε χώρα κάνει δουλειές με τη Ρωσία θα υποστεί πολύ βαριές κυρώσεις», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος σε δημοσιογράφους. «Μπορεί να προσθέσουν το Ιράν σ’ αυτό», πρόσθεσε.

Το νομοσχέδιο θα επιτρέψει στον Τραμπ να επιβάλει δασμούς έως και 500% στις εισαγωγές από χώρες που αγοράζουν ρωσικά ενεργειακά προϊόντα και δεν υποστηρίζουν ενεργά την Ουκρανία. Αυτό στοχεύει συγκεκριμένα τους μεγάλους καταναλωτές ρωσικής ενέργειας, όπως η Κίνα και η Ινδία.

Οι Δημοκρατικοί και ορισμένοι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν πιέσει για νομοθεσία που θα τιμωρεί τη Ρωσία για τον συνεχιζόμενο πόλεμό της στην Ουκρανία. Ο Τραμπ ήταν απρόθυμος να την υποστηρίξει καθώς προσπαθούσε να φέρει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πούτιν δεν δείχνει κανένα σημάδι χαλάρωσης στην στρατιωτική του εκστρατεία μετά από σχεδόν τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, με τον Τραμπ να μην καταφέρνει να πείσει τον Πούτιν ακόμη και μετά τη φιλοξενία του Ρώσου ηγέτη σε μια σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

Ενώ η Ουκρανία χτυπά ολοένα και περισσότερο ρωσικούς πετρελαϊκούς στόχους, η Ρωσία έχει εντείνει τις αεροπορικές επιθέσεις της στην Ουκρανία και πιέζει για να καταλάβει τον σιδηροδρομικό κόμβο του Ποκρόφσκ.

