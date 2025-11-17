Σοκ και βαθιά θλίψη προκαλεί στην Ιταλία η δολοφονία ενός 9χρονου αγοριού στο Τριέστε, το οποίο η μητέρα του φέρεται να σκότωσε κόβοντάς του τον λαιμό με μαχαίρι, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τη χώρα.

Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης το μοιραίο βράδυ στο Τριέστε ήταν μια από τις πρώτες φορές που η 55χρονη Ολένα Στάσιουκ και ο μικρός Τζιοβάνι έμειναν μόνοι τους μετά από μια οκταετή μάχη για την επιμέλειά του ανάμεσα στη γυναίκα από την Ουκρανία και τον Πάολο, τον Ιταλό πατέρα του 9χρονου μετά το διαζύγιο που πήραν το 2017.

Όπως αποκαλύφθηκε, μάλιστα, ο Τζιοβάνι είχε πει σε έναν ψυχολόγο ότι δεν ένιωθε άνετα όταν ήταν μόνος με τη μητέρα του.

Αν και σύμφωνα πληροφορίες είχε πει στον ψυχολόγο, ο οποίος συνέτασσε μια έκθεση για το δικαστήριο στο πλαίσιο της διαμάχης για την επιμέλεια, ότι το όνειρό του ήταν να ξανασμίξουν οι γονείς του, όταν ρωτήθηκε για την πιθανότητα να μείνει μόνος με τη μητέρα του, απάντησε: «Δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα».

Il piccolo Giovanni è stato ucciso dalla sua mamma, abbiamo sentito il direttore dell'azienda sanitaria di Triste.#DentrolaNotizia pic.twitter.com/zi7sJB5lEk November 14, 2025

Ιταλικά ΜΜΕ αποκάλυψαν, επίσης, ότι ο Πάολο είχε δώσει ως δώρο στον γιο του ένα smartwatch για να μπορεί να επικοινωνεί μαζί του σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Ωστόσο εκείνο το βράδυ η συσκευή δεν χρησιμοποιήθηκε.

Το έγκλημα αποκαλύφθηκε όταν ο πατέρας του παιδιού που είχε πάρει διαζύγιο από την 55χρονη Ολένα Στάσιουκ, δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί της προκειμένου να του παραδώσει το παιδί.

Οι αστυνομικοί και οι πυροσβέστες που μπήκαν στο διαμέρισμα βρήκαν το παιδί νεκρό και την γυναίκα σε σοκ. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης το παιδί ήταν νεκρό για ώρες με τη μητέρα του να το σκοτώνει κόβοντας τον λαιμό του με μαχαίρι.

Ράγισαν καρδιές στην κηδεία

Στην κηδεία του 9χρονου στη Μούτζια όπου συνέβη το έγκλημα, ο πατέρας του με δάκρυα στα μάτια, φέρεται να είπε «αυτό το παιδί ήταν όλη μου η ζωή».

Ένας από τους φίλους του, δε, ο Πιέτρο άφησε ένα σημείωμα με ένα σχέδιο ιστιοφόρου «επειδή ήξερα ότι σου άρεσε πολύ» ενώ σε άλλο σημείωμα, που άφησε ο πατέρας ενός από τους φίλους του 9χρονου, έγραφε «σ’ ευχαριστώ που ήσουν φίλος του γιου μου. Συγχώρεσέ μας που δεν σε σώσαμε. Συγχώρεσέ μας».

protothema.gr