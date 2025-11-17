Η Αυστραλία απέρριψε πρόταση της Τουρκίας για κοινή διοργάνωση της επόμενης Διάσκεψης του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή (COP31), με τον πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι να ξεκαθαρίζει ότι το ενδεχόμενο συμπροεδρίας δεν προβλέπεται από τους ισχύοντες κανονισμούς.

«Όχι, δεν θα είμαστε οικοδεσπότες από κοινού», δήλωσε ο Αλμπανέζι, υπογραμμίζοντας ότι οι κανόνες της Σύμβασης-Πλαισίου του ΟΗΕ δεν επιτρέπουν συνδιοργάνωση. Η Αυστραλία επιμένει η σύνοδος να φιλοξενηθεί στην Αδελαΐδα, τονίζοντας τη σημασία ανάδειξης των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης στον Ειρηνικό.

Αυστραλία και Τουρκία έχουν υποβάλει παράλληλες υποψηφιότητες, οδηγώντας σε αδιέξοδο, καθώς η επιλογή της χώρας υποδοχής απαιτεί συναίνεση. Ελλείψει συμφωνίας ή απόσυρσης μιας από τις δύο υποψηφιότητες, η διοργάνωση κινδυνεύει να ανατεθεί αυτομάτως στη Βόννη, όπου βρίσκεται η γραμματεία του ΟΗΕ για το κλίμα.

Τουρκική διπλωματική πηγή ανέφερε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να υποστηρίζει το μοντέλο της συμπροεδρίας, το οποίο η Καμπέρρα απορρίπτει. Η Αυστραλία, αν επιλεγεί, θα γίνει η πρώτη χώρα του Ειρηνικού που θα φιλοξενήσει COP, παρά το γεγονός ότι παραμένει ένας από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς άνθρακα διεθνώς.

protothema.gr