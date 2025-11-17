Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν υπέγραψαν στο Παρίσι δήλωση πρόθεσης για τη μελλοντική προμήθεια έως και 100 μαχητικών Rafale, σε ένα πλαίσιο μακροπρόθεσμης στρατιωτικής συνεργασίας που εκτείνεται σε βάθος περίπου δέκα ετών. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στη στρατιωτική βάση Villacoublay, με το πλήρες κείμενο της συμφωνίας να αναμένεται να παρουσιαστεί σε κοινή συνέντευξη Τύπου στο Ελιζέ.

Σύμφωνα με γαλλικές κυβερνητικές πηγές, η σχεδιαζόμενη προμήθεια αφορά όχι μόνο τα αεροσκάφη, αλλά και τα αντίστοιχα οπλικά συστήματα, ενώ προβλέπεται μελλοντική σύναψη συμβολαίων για επιπλέον αμυντικό εξοπλισμό. Στα υπό εξέταση συστήματα περιλαμβάνεται το αναβαθμισμένο αντιαεροπορικό SAMP/T, προηγμένη τεχνολογία ραντάρ και drones.

Η ένταξη των Rafale στον ουκρανικό στόλο εντάσσεται στη στρατηγική του Κιέβου για τη δημιουργία δύναμης περίπου 250 μαχητικών αεροσκαφών, μαζί με F-16 και Gripen. Η ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας θεωρείται κρίσιμη για την επιχειρησιακή ικανότητα της Ουκρανίας, καθώς ο πόλεμος με τη Ρωσία συνεχίζεται.

Για τη Γαλλία, η συμφωνία αποτελεί δήλωση μακροπρόθεσμης δέσμευσης στις αμυντικές ανάγκες της Ουκρανίας, με στόχο την ενίσχυση της αεράμυνας και τη διασφάλιση σταθερών προμηθειών σε σύγχρονα οπλικά συστήματα.

