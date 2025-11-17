Δύο άνθρωποι αγνοούνται στο Μπρατσάνο της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια στην Ιταλία, μετά το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη βορειοανατολική Ιταλία. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν 35χρονο και μία ηλικιωμένη, οι οποίοι παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά και λάσπες όταν τμήμα κτηρίου κατέρρευσε. Ο νεαρός φέρεται να προσπάθησε να βοηθήσει την ηλικιωμένη, πριν παρασυρθούν και οι δύο.
Οι επιχειρήσεις έρευνας από την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική συνεχίζονται, ωστόσο οι μεγάλες ποσότητες λάσπης και συντριμμιών δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών. Ένα άτομο ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ούντινε με κάταγμα στο πόδι.
Στη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία, πλημμύρες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ πολλά σχολεία σε όλη την περιφέρεια παρέμειναν κλειστά, καθώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους λάσπης.
Στο Cormons, ο ποταμός Judrio υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας δρόμους και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σε δήμους όπως Visco, Trivignano και Chiopris Viscone. Στο Grado οι άνεμοι έφτασαν τα 66 χλμ/ώρα. Πλημμύρες καταγράφονται και στο νοσοκομείο της Palmanova, όπου τα υπόγεια βρέθηκαν κάτω από μισό μέτρο νερού, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η λειτουργία των κλινικών.
Ο δήμαρχος του Cormons, Roberto Felcaro, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, καθώς αρκετοί δρόμοι παραμένουν επικίνδυνοι ή αδιάβατοι λόγω πλημμυρών και φερτών υλικών.