Δύο άνθρωποι αγνοούνται στο Μπρατσάνο της περιφέρειας Φριούλι Βενέτσια Τζούλια στην Ιταλία, μετά το νέο κύμα κακοκαιρίας που πλήττει τη βορειοανατολική Ιταλία. Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για έναν 35χρονο και μία ηλικιωμένη, οι οποίοι παρασύρθηκαν από ορμητικά νερά και λάσπες όταν τμήμα κτηρίου κατέρρευσε. Ο νεαρός φέρεται να προσπάθησε να βοηθήσει την ηλικιωμένη, πριν παρασυρθούν και οι δύο.

Οι επιχειρήσεις έρευνας από την Πολιτική Προστασία και την Πυροσβεστική συνεχίζονται, ωστόσο οι μεγάλες ποσότητες λάσπης και συντριμμιών δυσχεραίνουν το έργο των διασωστών. Ένα άτομο ανασύρθηκε ζωντανό από τα ερείπια και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Ούντινε με κάταγμα στο πόδι.

Cormons (GO), tre gli edifici coinvolti dalla frana, in corso ricerche ragazzo e anziana segnalati come dispersi. Impegnate squadre usar #vigilidelfuoco [#17novembre 10:00] pic.twitter.com/VzoNqiKUEx November 17, 2025

Στη Γκορίτσια, κοντά στα σύνορα με τη Σλοβενία, πλημμύρες έχουν προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ πολλά σχολεία σε όλη την περιφέρεια παρέμειναν κλειστά, καθώς οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε χείμαρρους λάσπης.

Massive flooding occurred in the Versa, Gorizia Province, Italy (17.11.2025)pic.twitter.com/qJ23SArKEz — Disaster News (@Top_Disaster) November 17, 2025

Στο Cormons, ο ποταμός Judrio υπερχείλισε, πλημμυρίζοντας δρόμους και προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία σε δήμους όπως Visco, Trivignano και Chiopris Viscone. Στο Grado οι άνεμοι έφτασαν τα 66 χλμ/ώρα. Πλημμύρες καταγράφονται και στο νοσοκομείο της Palmanova, όπου τα υπόγεια βρέθηκαν κάτω από μισό μέτρο νερού, χωρίς ωστόσο να επηρεαστεί η λειτουργία των κλινικών.

❌#Maltempo #Gorizia, prosegue intervento #vigilidelfuoco nell’abitato di Versa, frazione di Romans d'Isonzo: con natanti e l’elicottero del reparto volo di Venezia, in corso operazioni di soccorso delle persone rifugiatesi sui tetti delle case [#17novembre 10:30] https://t.co/iuRRD4hGeg pic.twitter.com/1Q6Jn68FuT November 17, 2025

Ο δήμαρχος του Cormons, Roberto Felcaro, κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν άσκοπες μετακινήσεις, καθώς αρκετοί δρόμοι παραμένουν επικίνδυνοι ή αδιάβατοι λόγω πλημμυρών και φερτών υλικών.

