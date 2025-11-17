Πλημμύρες καταγράφονται σε τμήματα του δυτικού Ιράν, μετά από έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν τις τελευταίες ώρες, σε μια περίοδο κατά την οποία η χώρα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη ξηρασία των τελευταίων δεκαετιών. Οι αρχές είχαν προχωρήσει ακόμη και σε τεχνητή πρόκληση βροχής, επιχειρώντας να αντιμετωπίσουν την οξεία λειψυδρία.

Η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ιράν προειδοποίησε για ισχυρά καιρικά φαινόμενα και κίνδυνο πλημμυρών σε έξι δυτικές επαρχίες, σημειώνοντας ότι διαδοχικά μέτωπα θα επηρεάσουν συνολικά 18 από τις 31 επαρχίες της χώρας. Η αλλαγή των συνθηκών έρχεται μετά από μήνες παρατεταμένης ξηρασίας, η οποία έχει περιορίσει τα υδάτινα αποθέματα σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα.

Floods sweep through the city of Masjed Soleyman in southern Khuzestan Province and Ilam province, western Iran 🌧️🌧️🌧️🇮🇷🇮🇷🇮🇷 pic.twitter.com/E5GiNIBFnV November 17, 2025

Τα επίπεδα βροχόπτωσης παραμένουν περίπου 85% κάτω από τον μέσο όρο, επιβαρύνοντας φράγματα, δεξαμενές και δίκτυα ύδρευσης, με αποτέλεσμα ακόμη και περιοχές της Τεχεράνης να αντιμετωπίζουν προβλήματα υδροδότησης. Η κρίση επιτείνεται από χρόνιες αδυναμίες στη διαχείριση υδάτων, εκτεταμένες παράνομες γεωτρήσεις και αναποτελεσματικές γεωργικές πρακτικές, με τις αρχές να επισημαίνουν ότι η κλιματική αλλαγή ενισχύει τις πιέσεις στο ήδη περιορισμένο υδρολογικό ισοζύγιο.

Το Σαββατοκύριακο οι αρμόδιες υπηρεσίες προχώρησαν σε σπορά νεφών (cloud seeding), επιχειρώντας να αυξήσουν τις βροχοπτώσεις. Τοπικά μέσα μεταδίδουν εικόνες από δυτικές επαρχίες όπως το Ιλάμ και το ιρανικό Κουρδιστάν, όπου σημειώθηκαν ήπιες πλημμύρες με δρόμους και χαμηλές περιοχές να καλύπτονται από νερά.

Flash flooding struck Shahrek Hezarani Village in Abdanan, Ilam Province, Iran yesterday, inundating at least 40 homes…🌊 pic.twitter.com/r4uxJgtdNR November 17, 2025

Οι αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη των φαινομένων, υπογραμμίζοντας ότι οι βροχοπτώσεις προσφέρουν μόνο προσωρινή ανακούφιση και ότι η χώρα χρειάζεται μακροπρόθεσμες μεταρρυθμίσεις στη διαχείριση των υδάτινων πόρων για να αντιμετωπίσει την κρίση.

