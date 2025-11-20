Ανησυχία προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου φιλοξενείται η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στην Μπελέμ της Βραζιλίας.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Κύπρου) υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τυλίγοντας στις φλόγες ένα από τα περίπτερα. Ο καπνός διαχύθηκε στο εσωτερικό του χώρου, προκαλώντας πανικό σε εργαζομένους και επισκέπτες.

NOW – Fire at COP30 "Climate Summit" in Brazil. pic.twitter.com/zL4942BxER November 20, 2025

BREAKING: A fire has broken out at the COP30 Climate Change Conference in Belém, Brazil… pic.twitter.com/Dii9rCmabI — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 20, 2025

Δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της συγκεκριμένης πτέρυγας, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο Βραζιλιάνος υπουργός Τουρισμού Σέλσο Σαμπίνο ενημέρωσε πως η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα.

Σημειώνεται ότι η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου βρίσκεται στο Μπελέμ της Βραζιλίας, για να μετάσχει στην 30ή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30).

protothema.gr