Ανησυχία προκάλεσε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη σε περίπτερο του συνεδριακού κέντρου όπου φιλοξενείται η 30ή Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP30) στην Μπελέμ της Βραζιλίας.
Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 14:00 τοπική ώρα (19:00 ώρα Κύπρου) υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, τυλίγοντας στις φλόγες ένα από τα περίπτερα. Ο καπνός διαχύθηκε στο εσωτερικό του χώρου, προκαλώντας πανικό σε εργαζομένους και επισκέπτες.
Δόθηκε εντολή για προληπτική εκκένωση της συγκεκριμένης πτέρυγας, ενώ επί τόπου έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Ο Βραζιλιάνος υπουργός Τουρισμού Σέλσο Σαμπίνο ενημέρωσε πως η κατάσταση τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο περίπου μισή ώρα αργότερα, χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
Οι Αρχές διεξάγουν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, η οποία πιθανολογείται ότι ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα.
Σημειώνεται ότι η Υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου βρίσκεται στο Μπελέμ της Βραζιλίας, για να μετάσχει στην 30ή Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP30).