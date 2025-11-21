Ομοσπονδιακή δικαστής στις Ηνωμένες Πολιτείες διέταξε την αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων της Εθνοφρουράς από την πρωτεύουσα Ουάσινγκτον, σε μια εξέλιξη που θεωρείται νέα θεσμική ήττα για τον Ρεπουμπλικανό Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στη συνεχιζόμενη αντιπαράθεση με πόλεις και πολιτείες που διοικούνται από Δημοκρατικούς.

Η δικαστής Τζία Κομπ συνόδευσε την απόφασή της με αναστολή 21 ημερών, έως την 11η Δεκεμβρίου, δίνοντας τη δυνατότητα στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση να ασκήσει έφεση.

Από τον Ιούνιο, ο αρχηγός του αμερικανικού κράτους έστειλε την εθνοφρουρά κατά σειρά στο Λος Άντζελες, στην Ουάσιγκτον και στο Μέμφις, σε όλες τις περιπτώσεις αψηφώντας την εναντίωση των τοπικών αρχών – και στις τρεις πόλεις κυβερνούν δημοκρατικοί -, διατεινόμενος πως το μέτρο ήταν απαραίτητο για να καταπολεμηθεί η εγκληματικότητα και να υποστηριχτεί η αστυνομία μετανάστευσης (ICE).

Μετά την ανάπτυξη τον Αύγουστο της εθνοφρουράς στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, ο δήμος προσέφυγε στη δικαιοσύνη, κατηγορώντας την εκτελεστική εξουσία για υπέρβαση εξουσίας.

Κάπου 2.175 στρατιωτικοί της εθνοφρουράς είναι ανεπτυγμένοι επί του παρόντος στην Ουάσινγκτον, από τους οποίους 1.245 στάλθηκαν από άλλες πολιτείες, κατά τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία του στρατού.

Η δικάστρια δικαίωσε χθες τη δημοτική αρχή, κρίνοντας ότι η κυβέρνηση «ενήργησε κατά τρόπο που αντίκειται στον νόμο αναπτύσσοντας την εθνοφρουρά στην Ουάσιγκτον για αποστολές αποτροπής της εγκληματικότητας δίχως αίτημα των δημοτικών πολιτικών αρχών».

Θύμισε ακόμη ότι η νομοθεσία δεν επιτρέπει να ζητείται να σταλούν στην Ουάσινγκτον στοιχεία της εθνοφρουράς από άλλες περιοχές της χώρας.

Ο δήμος της Ουάσινγκτον, με ιδιότυπο, μοναδικό στη χώρα νομικό καθεστώς, δεν υπάγεται σε καμιά πολιτεία και διαθέτει αξιόλογο βαθμό αυτονομίας· αρμόδιο για τις υποθέσεις του είναι το ομοσπονδιακό Κογκρέσο.

Η δικαιοσύνη αναίρεσε τον Οκτώβριο μέχρι νεοτέρας διαταγές για την ανάπτυξη της εθνοφρουράς σε άλλες δυο μεγαλουπόλεις όπου κυβερνούν δημοκρατικοί, το Σικάγο και το Πόρτλαντ.

Η κυβέρνηση Τραμπ υπέβαλε κατεπείγουσα προσφυγή πριν από έναν μήνα στο Ανώτατο Δικαστήριο, όπου έχουν αποφασιστική πλειοψηφία οι συντηρητικοί, για να λάβει πράσινο φως ώστε να αναπτύξει την εθνοφρουρά στο Σικάγο. Ο κορυφαίος θεσμός της αμερικανικής δικαιοσύνης δεν έχει αποφανθεί ακόμη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει αναγορεύσει την πάταξη της παράτυπης μετανάστευσης σε κορυφαία προτεραιότητα της δεύτερης θητείας του, μιλώντας για «εισβολή» στις ΗΠΑ «εγκληματιών ερχόμενων από το εξωτερικό» και φροντίζοντας να έχουν άφθονη προβολή σε φίλα προσκείμενα ΜΜΕ οι απελάσεις μεταναστών.

protothema.gr